韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的巨作《複製人徐福》（徐福），已於本月15日在港韓兩地開畫。雖然朴寶劍去年已入伍，宣傳責任落在孔劉身上，不過朴寶劍近日亦以書面形式接受韓媒採訪。

演繹角色不容易

朴寶劍通過《徐福》展現了從未見過的演技，對於為何決心出演，他說：「讓人類像人類一樣的東西是甚麼呢？科學技術需要生命倫理的原因是甚麼呢？《徐福》讓我有了思考人類和生活的時間。」朴寶劍自言為了演繹徐福這個角色並不容易：「像過早懂事的孩子一樣，一直對自己的人生和命運苦惱的人物，所以和導演進行了很多對話，構思了角色。導演希望徐福不顯年輕，而是堅毅的樣子，所以苦惱了該怎麼表現這部份，並進行了研究。」

合作張英男感幸福

對於和孔劉合作，朴寶劍表示：「嗚哇~孔劉前輩？！這種感覺，感覺很神奇。沒想到會和孔劉前輩一起合作，前輩出演的作品幾乎全部都看過，通過《徐福》合作感到很榮幸，也很幸福。在飾演徐福角色的過程中，苦惱了很久，給了我很多力量和建議，鼓勵了我，像哥哥一樣照顧我。他通過其角色，用比我讀劇本時想像更豐富的感情表現出來，感受到了他對演技的苦惱和熱情。他是一位有朝一日想在其他作品中再次見到的前輩，有很多值得學習的地方。」同時又指與張英男合作令他夢想成真，所以非常幸福。

拍攝現場很愉快

至於《徐福》拍攝現場的氣氛如何時，朴寶劍指：「雖然現場很愉快、很幸福，但現場也有適當的緊張感。通過一起拍攝的工作人員和演員們得到了很好的能量，也感受到了在各個城市拍攝旅行的心情，拍攝過程非常愉快。」而朴寶劍印象最深刻的一場戲就是在後半部他於研究所拍攝徐福的感情場面時：「因為沒有任何效果，只能獨自表現各種複雜感情，但是後來要想像着CG，所以有些不自然，但是後期製作結束後那些場面會怎麼樣，非常期待和好奇。在現場親眼目睹孔劉前輩的演技，感受到了他角色悽慘的感情，還記得當時我感嘆過如何才能將微妙的感情差異表現得那樣，所以我想觀眾們應該也會留下深刻印象吧。」

上映僅到大後日

另外，《徐福》在韓國除了在戲院上映外，亦會在OTT服務電視TVing上同時公開，而《徐福》於戲院上映僅到大後日為止，之後不會再在電影院上映，並於TVing平台獨家播出。

《複製人徐福》是韓國首部以複製人作題材的電影，故事講述垂死的前特工閔奇憲（孔劉飾）接受了國家級機密任務，將史上第一個複製人徐福（朴寶劍飾）由研究所護送至安全地方。年僅10歲、身懷人類永生秘密的徐福，在奇憲的陪伴下，首次踏進真實世界，即要面對四方八面的追殺，二人更被情報局列為恐怖分子，奇憲將如何保護徐福，在驚險中殺出重圍？

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