90年代在娛樂圈叱咤風雲的向華強，早前跟兒子向佐申請台灣依親居留，疑因政治立場問題被拒。向太陳嵐表示失望，因為她和媳婦郭碧婷都是台灣人。我曾為此事跟向太說：「你哋咁藍，台灣政府唔畀依親居留係好正常！」向太是藍絲愛國者，言論亦經常惹火。

撇開向太的政治取向，其實她挺重情義，有時變成盲撐也不知。有次與她提起大導演M君出軌要和老婆搞離婚，但他未搞清關係，已公然帶女友在北京出席某電影公司老闆的生日宴，我說這樣不對，向太還幫M君辯護：「係佢老婆做得唔好，先會令到老公要離婚！」我說：「你係乜嘢歪理？」她還為M君說好話，我笑回她：「做你朋友真係幾幸福！」

向華強夫婦成立中國星公司拍戲後，幫過不少人包括李連杰、張栢芝等，眾人受過恩惠，所以2018年向太為老公辦70歲壽宴，有50多位紅星出席，比大型頒獎禮更星光熠熠。不過向太恩怨分明，在中國星公司全盛時期，如果讓她討厭的人，真是沒運行，以我所知，80、90年代紅極一時的台灣女星W小姐，就因態度囂張被向太永不錄用。

話說當年大導演C君開拍一部動作片，原本與W小姐談好合作，但簽約時，W小姐無理加入很多條款，例如搭飛機要計一個工作天、臨時要加一半片酬等，C君覺得要求太苛刻，決定飛起她。怎料W小姐知道這部片賣版權給內地的中影公司，就威脅換女主角會令中影取消合約，原來當時她與中影老總關係好。C君了解後，發現換人會遭受損失，但不換又氣難下，所以找向太求助。向太覺得W小姐欺人太甚，所以飛去北京找中影老總見面，終於把事情解決，換走女主角。

要求買私人飛機

事後，向太決定以後中國星投資的電影不能找W小姐演出，W小姐知道得罪向太，曾找中間人約吃飯，希望修補關係，但向太不理睬。我覺得W小姐未能緩和與向太關係，與她沒完全放下身段有關，反而張栢芝聰明得多，每次開罪向太，總有方法令向太原諒她，直至拍《封神傳奇》，她的工作態度連向生都惹怒，公開怒斥她「死性不改」，決定易角永不錄用，這件事真的傷透向太心，從此不相往來。

不要看向太平時霸氣十足的形象，在老公向華強面前就變得小鳥依人。2014年向太坐過朋友的私人飛機旅行後，發現有這個大玩具出入很方便，所以她問老公可否買，怎料向生一口拒絕，認為每年要花2,000萬保養很不化算。向太很不開心，反駁老公：「我幫個家捱咗咁多年，你當買嚟獎勵我唔得咩？」但向生依然不准買，當晚兩人吵架後，向太無聲抗議，僅過了一日，向生已自動投降跟向太說：「睇中邊個型號呀？畀你買啦！」其實向生很錫老婆，極少發生冷戰事件。

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

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