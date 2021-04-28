現年38歲的房祖名出道時挾着成龍之子之名，一直以來被不停吹噓力捧，但演藝事業卻未見特別出色，直至當年在北京涉毒被捕，事業直插谷底，至今足足七年仍難逃被內地封殺，他轉當幕後首次執導的電影《北京晚9朝5》更被內地撤檔，上映無期。雖然演藝工作全無起色，但似乎未有影響祖名心情，近日他轉戰台灣籌備賣自家龍舌酒，日前相約友人密密斟，更䟴䟴腳一臉風騷。

房祖名2014年於北京因涉毒被捕，形象與事業一鋪清袋，至今依然被內地封殺，不過他身為圈中數一數二的星二代，外傳爸爸成龍身家高達約27億港元，媽媽林鳳嬌更擅於投資房地產，單是在台北已有三個物業在手，身為兩人的獨子，祖名根本已一世生活無憂，不過他似乎不想被指靠父蔭，繼去年首次執導電影外，近月來積極籌備大搞龍舌酒生意，誓要大展拳腳。

駕250萬越野車發巨響

據昨日台灣蘋果新聞網報道，祖名原來近月來正開發引進自己的龍舌蘭酒加入市場推出，據悉他為此在疫情前曾飛赴墨西哥，親自把關篩選品質，以及跟有關單位商討合作事宜，據聞祖名更積極安排自家的龍舌酒將在亞洲多個不同地方出售，看來他對自家這個產品信心十足。台灣蘋果新聞網日前傍晚時分，於台北松山區一雪茄店外發現久違了的祖名，他頭戴黑色cap帽、身穿白色T恤及黑色長褲，他以帽子蓋住一頭新剪的skin head，精神飽滿地跟兩名明顯較他年長的男士在店外傾偈，祖名坐在凳上不時䟴䟴腳，十分優閒。

近日H&M、Nike、adidas等因拒用新疆棉而被內地網民抵制，不少藝人為表忠即割席拒用這些品牌，當中包括與adidas合作超過10年的陳奕迅（Eason），可能祖名目前在內地復出無望，枷鎖較少，故當日所見他毫無避忌穿上adidas Alpha EDGE 4D潮鞋，繼續其一貫潮人打扮。但不久祖名因被蚊狂咬，才與友人返回店內繼續「吹水」，最後他負責埋單找數，接着便拿着鈔票、一支雪茄和幾張紙張離開，其間祖名似看到現場有記者採訪，接着便登上落地不久、盛惠約250萬港元的平治G63黑色越野車，載着其中一名男友人一同離去，由於新車馬力強勁，加速時的引擎聲震耳欲聾，引來不少途人目光。

新作撤檔改名博翻生

祖名似乎十分喜歡做生意，除近日的龍舌酒外，他亦是瑞士名錶品牌Richard Mille的品牌董事，參與手錶投資，此外又做過潮牌生意。至於演藝工作，祖名目前仍被內地封殺，故此不能作幕前演出，惟有退而求其次，轉向幕後做導演，找來好兄弟陳柏霖以及郭采潔主演自己首部執導的電影《北京晚9朝5》，電影原本安排去年聖誕節檔期上映，但怎料內地廣電總局突然發佈指令加強抵制失德藝人，最終電影在無聲無色下被撤檔，現改名作《北京愛情圖鑑》，仍是上映無期。

不過，據知祖名下半年在演藝工作仍有新計劃，但他的經理人公司表示暫時不能透露細節，至於跟兩男在雪茄店外密斟一事，其經理人公司指只是私下與朋友聊天，未有多作回應。