今年60歲的藍靖（Dave），脫下《超級學校霸王》訓導主任的外套，離開影圈後轉職拳擊教練。Dave日前在拳館接受《蘋果》訪問，在電影圈打滾20年，最難忘1991年與周潤發、鍾楚紅及張國榮拍《縱橫四海》，他爆當年待嫁的紅姑在巴黎購嫁妝，又因此片與張國榮熟稔，後來更成為網球波友。

藍靖當年在加拿大大學畢業，主修傳理系，回港想當新聞主播，先後去信兩間電視台，最後入了亞視︰「其實兩間都請我，不過朋友分析話亞視有晉升機會。最後做咗第一份工，係最孭鑊位PA（助理編導），捱咗幾年諗住升職，點知亞視大地震，招振強帶咗一班人入嚟，一朝天子一朝臣，所以就辭職。」

發哥成功有原因

轉攻電影圈，第一套戲係做《至尊無上》助理製片，首次粉墨登場︰「冇諗過做幕前，之後啲角色係跟出跟入，可能樣衰畀導演印象招招積積。」但1991年《五億探長雷洛傳：雷老虎》中做「龜公德」，令他難忘︰「做秦沛手下，嗰句『一言九鼎』係自己度，幾好笑。」

Dave在電影圈打滾超過20年，對發哥讚不絕口，兩人首次合作是1991年的《縱橫四海》，Dave任執行監製，「好開心同一班巨星去巴黎開工見識世面，發哥好戲唔在講，對人好有禮貌，做到嘅都唔會麻煩人。」三年後兩人在《賭神2》碰頭，開工首日發哥主動跟他打招呼，「真係受寵若驚，發哥幾年後仲記得我嗰名，好感動、好叻，每個成功嘅人都有竅門。」

青雲講笑助放鬆

談到《縱》片，當時女主角鍾楚紅拍完戲就與朱家鼎結婚，Dave笑指︰「紅姑每日都神采飛揚，一收工就拉住服裝指導喺巴黎shopping，應該係出嫁前置嫁妝。」至於哥哥較含蓄，但兩人熟稔後無所不談，Dave在戲外的皮褸更與戲中哥哥撞「造型」，「哥哥唔鍾意講嘢，但好平易近人，冇架子。」兩人之後再合作《戀戰沖繩》已十分熟︰「閒時冇嘢做，就約埋哥哥打網球。」曾是哥哥波友的他，每到4月都特別懷念故人。除了發哥，Dave亦讚吳孟達隨和，兩人拍《毒。誡》時，原本背熟台詞的他突然腦中空白，但達哥及男主角劉青雲不但沒罵他，反而跟他講笑，令他放鬆後順利拍完。

撰文︰何永寧

場地提供︰DEF Boxing Gym