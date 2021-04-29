「姜糖」為𠱁姜濤扭盡六壬大灑金錢，早前更有fans送上新西蘭地皮，不過原來fans送地皮並非「姜糖」獨有，試過誇張到有fans聲稱偶像生日時送上火星地皮。這股用金錢堆砌的fans應援風氣，最先在韓國興起並引入大陸，數年間在大陸形成「土豪式fans團文化」。回顧過往fans一般只會舉支持偶像的標語牌，現時fans除了常有的應援燈、食物應援、餐車應援外，更誇張是有豪氣fans送上英國莊園，環遊世界機票給偶像慶祝生日。果然，有錢便是任性。

TFBoys 易烊千璽fans「水蛇春」送禮

大陸天團TFBoys成員易烊千璽每逢生日，fans送禮清單可謂「水蛇春咁長」，5年前易烊千璽15歲生日，有fans為偶像送贈環遊世界機票。到易烊千璽16歲生日，其fans團「千紙鶴」為慶祝他生日，可謂絞盡腦汁，有fans在英國訂購了一個熱氣球，從英國城市巴斯（Bath）飛到布里斯托（Bristol），又有人自稱在英國買了一個種滿玫瑰花的莊園送給偶像。到易烊千璽17歲生日，fans送禮再度加碼，不但在大陸各省市的商業大廈幕牆、巴士站和地鐵站買生日廣告牌，還衝出中國，在紐約時代廣場、墨爾本聯邦廣場、首爾明洞商業街、倫敦地鐵站買廣告。不但衝出中國，甚至衝出地球，有fans為易烊千璽命名射手座17粒星，17粒生連線後便是易烊千璽的英文縮寫「YYQX」，有fans更聲稱已在美國太空總署（NASA）登記，買下火星上的5英畝（約20,235平方米）地皮送給偶像。

V@BTS 美國《時代雜誌》落生日廣告

去年BTS成員V（金泰亨）26歲生日，大陸fans團「Baidu金泰亨吧」集資買下美國《時代雜誌》12月期刊的內頁廣告，而韓國傳媒為此亦有大肆報道，狂讚fans是「《時代雜誌》史上第一也是唯一的偶像生日廣告」、「符合世界頂級明星的完美生日應援」。事實上，該大陸fans團在2019年也曾有過創舉，和首爾市政府合作，在清溪川「首爾聖誕佳節」獲得官方贊助，讓V的生日應援物和觀光景點融合，吸引了數百萬參加慶典的遊客的目光。

TWICE 周子瑜 以偶像名義做善事

同樣是大陸fans，3年前在TWICE成員周子瑜18歲生日當天，為偶像送上美國紐約時代廣場的廣告幕牆，以整幢巨型LED燈排字，祝子瑜生日快樂，台灣fans亦取「18歲6月14日生日」之意，集資18,614元台幣（約4,800港元）以子瑜的名義捐獻給台南市流浪動物愛護協會，又在韓國地鐵廣告燈箱落廣告應援。日本粉絲亦在東京新宿街頭的大型廣告牌上播放祝賀影片。

前WANNA ONE成員賴冠霖 紐約時裝騷落生日廣告

今年19歲的台灣藝人賴冠霖，在2017年參加了韓國選秀節目《Produce 101》第二季，順利以第7名加入限定團「Wanna One」出道，在2018年尾合約到期後，賴冠霖隨即將重心轉往大陸。為了賴冠霖的生日應援，大陸fans策劃多場應援騷，直接在紐約時裝騷投放LED廣告版應援，而且在時裝周宣傳內刊還包含賴冠霖的宣傳，生日當日還在上海機場投放十萬張賴冠霖生日登機牌，一條龍的生日宣傳十分誇張。

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