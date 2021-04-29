特約報道｜Monogram潮流近年強勢回歸，有人說可能因為大家都厭倦了極簡風潮（Normcore），我卻認為是極簡風潮已達到普及的緣故，才令大家更沉迷Monogram設計。當你一身簡約打扮，你總希望有一、兩樣都東西為造型畫龍點睛，因此一個monogram手袋是必需品！Tory Burch 的T Monogram 系列在2021春季首次面世並大受歡迎，很多款式迅速斷貨，更要排waiting list！品牌為答謝大家支持，特意設計了一個mini game讓大家挑戰腦袋及速度，勝出者有機會贏得T monogram手袋，留意文章結尾的遊戲連結吧！

今季不能缺少的 Monogram

在這個什麼都放上IG的年代，我們更需要一下就能吸睛的服飾，大大的品牌logo既能彰顯用家喜好與個性，對設計師而言尤其重要。畢竟，logo背後代表着品牌的傳承，甚至有承先啟後的涵意。一向了解女性需要的Tory Burch，推出了標誌性的T Monogram手袋系列，為我們的日常著裝提供了一個焦點。熱愛藝術的Tory受到傳統絎縫工藝啟發，並從德裔賓夕法尼亞人的棉被圖案取得靈感，以品牌雙T標誌創作出令人過目不忘的monogram印花，令一眾時裝達人急不及待以T Monogram手袋展示春夏造型。

Angela Yuen喜歡富質感的設計，二人都選擇了本季大熱的T Monogram水桶袋，size大小適中才能表現其吸引力，在配襯方面做到100分。Angela所選的還有鳥兒和植物刺繡點綴，散發着充滿生機的春日氣息。

除了以上的輕巧款式，容量充足的tote bag符合事業型和家庭女性的需要。

淨色款適合配襯不同造型

如果你傾向選擇樸素一點的設計，T Monogram系列中還有淨色款，除了知性的大地色系棕色和白色，還有百搭的深藍和清新的橄欖綠；索帶上有低調而精緻的金色logo裝飾，可拆式長背帶讓你自由改變造型。

T Monogram有獎遊戲

另外，為了隆重其事新一季T Monogram手袋系列的發佈，Tory Burch推出有獎遊戲。到以下連結，點擊兩個或以上相同顏色且相連的T Monogram方塊消除來得分，消除後上方的方塊會順勢落下，30秒內獲得最高分數的玩家，將獲贈Tory Burch手袋一個。遊戲勝出者將獲電郵或電話通知，獎品必須由本人親臨香港專門店領取。

立即玩：https://bit.ly/3sE1XDG

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