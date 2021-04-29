上次范冰冰涉嫌「陰陽合同」偷稅漏稅被重罰超8億，盛傳一堆明星為免火燒連環船，漏夜排隊補稅，今次29歲大陸女星鄭爽又被爆涉嫌簽下陰陽合同賬面收4,800萬，實袋1.6億元，以天價片酬接演電視劇《只問今生戀滄溟》，昨日上海市稅務局已表明着手調查，同時北京市廣電局亦展開對相關劇目製作成本及演員片酬比例等調查，整治「陰陽合同」、「天價片酬」、偷逃稅等問題，相信此事將發酵牽連甚廣。

鄭爽微博事務所今早回應涉嫌偷稅，稱鄭爽會配合一切調查，「稅務部門已經在核實我的合約，個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查，結果會公佈於眾，感謝大家關注」。

昨晚大陸傳媒稱近期有些明星陸續取消工作室公司註冊，盛傳包括魏大勳、姚晨老公曹郁、何炅父親、鄧超、唐嫣、文章、馬薇薇、那英、趙本山、朱正廷、孟美岐、吳宣儀、沈騰、井柏然、王千源等藝人，在今年陸續註銷工作室登記，被大陸網民質疑內情並不單純。

有大陸網民批評似有「此地無銀」之嫌，笑言「這邊說愛國，這邊偷稅」、「鄭爽一人把整個娛樂圈拉下水」，希望稅局好好地查，填充國庫，另有網民有感無法再喜歡任何一個明星：「不想為他們花一分錢，明星到底為社會做了甚麼，已經崇尚娛樂至此了嗎？」引起網民紛紛討論，「心虛！中國正在建造航母，疫情也花了多錢，正好補充一波」、「這不是不打自招嗎？國家應該重點調查這些替代工作室的明星稅務情況，說不定兩艘航母的費用就出來」。

大陸律師楊曙光解釋藝人成立工作室原因，「一是工作室對於藝人來說在演藝事業上自由決策權較大，如可以自由選擇劇本、廣告代言等；另一原因為在稅收政策上，藝人工作室作為個人獨資企業，可以通過合理的稅籌方式減少個人所得稅的繳納」。

而另一律師事務所稅務律師張曉分析，如果張恆的舉報屬實，鄭爽的行為已構成非法逃稅，意味鄭爽將面臨雙重懲罰，「第一是行政責任，違法者要補繳稅款，並被處以不繳或者少繳稅款的0.5倍到5倍的罰款」、「第二是刑事責任，如果構成逃稅罪，違法者可能會被判處有期徒刑或拘役，並處罰款」。根據大陸《刑法》規定，視乎當事人的犯罪情節輕重，刑期可能是3年以上，最高刑期7年以下。

有知情者向《北京商報》透露藝人在進行演藝活動時，如果是通過經理人公司以發工資等形式，或者個人名義接戲獲得的報酬，由於明星片酬相對較高，根據目前個人所得稅的扣稅表，根據個人工資遞增預扣及預繳應納稅所得金額超過96萬時，預扣累計45％，若是勞務報酬，金額超過5百萬時，預扣率則是40％，意味相關部份有一半要支付繳稅，若開設立工作室計法就不一樣，不僅降低稅率，亦不會以演員個人收入來計算，「現有大量區域以吸引企業入駐，可供相關工作室提供優惠政策，降低稅率或通過獎勵形式將部分稅收返還，造成繳納的稅額扣除」，同時，藝人將片酬由工作室賬戶收取，通過專業人士幫忙，再放入該筆款項以理財或投資名義轉入到該藝人成立的某一間公司，隨後再轉入該藝人有份持股的另一家公司，就可以達最低稅點。

大陸媒體不斷狙擊

正所「棒打落水狗」，鄭爽再被撳發陰陽合同，大陸不同媒體、官方賬號都出文點名鄭爽要負上法律責任。其中中央政法委的微信公眾號就以「鄭爽被查：生而為人，必須有所敬畏！」為題，批評年輕藝人「屢屢突破底綫、肆意妄為」、「黨紀國法是長形的，那些把你高高棒上天的人，一樣能把你重重摔下地。」大陸媒體《澎湃新聞》亦有文章狙擊，天價片酬亂象破壞了影視圈生態，雖然本身已有限薪令限制演員總片酬不得超過總成本的40%，主要演員的片酬不超過總片酬70%，但仍禁之不絕。有法律人士更指陰陽合同等同偷稅，提倡有更嚴厲的法律監管藝人演出合約。

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