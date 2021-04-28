因藏毒而令演藝事業煞停的房祖名，得父蔭庇佑仍有後路可走搞龍舌酒生意，但不少涉毒藝人就算重歸娛圈也未能回到事業高峯，有些更需另謀出路。

柯震東 女伴換不停

於2014年跟祖名同在北京涉毒被捕後，遭內地封殺，台灣工作亦叫停，兩年後才復出參演《再見瓦城》，而由他主演原定2014年上映的《打噴嚏》至去年終能上映。近日柯震東被連環拍到跟庾澄慶外甥女愷愷外出（圖）、並獲女網紅鄭婕彤訪家過夜。

張耀揚 山區派現金

於2014年在北京因涉吸毒及藏大麻被捕，形象直插谷底，事後有傳他搬到內地偏遠地方生活，近年又頻頻做公益活動洗底，往山區探訪時更被拍下向民眾派現金，今年他被拍到白髮白鬚現身（圖），被大讚man爆。

蕭淑慎 嫁人患腸癌

在2006及2007年因涉毒合共入獄三次，並於2004年及2014年兩度自殺不成，及後復出，至2013年下嫁小自己15歲、任職司機的梁軒安，前年她發現患上十二指腸癌，手術後跟老公關係更上一層樓。

周永恆 醉酒陷官非

2004年因藏有毒品而被捕，前年又涉嫌在尖沙嘴與人打鬥，當時滿身酒氣的他曾激動地雙手合十跪拜警員，結果去年尾被判罪成罰款1,500元。周永恆自跟趙頌茹離婚後，女友不停轉，至2018年才跟內地女友陳薇（左）結婚。