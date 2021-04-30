古天樂旗下的天下一電影公司，近年除了拍戲、做配音、後期製作和簽藝人外，最近更涉足動畫電影。天下一今日在其公司的FB公佈，旗下首部海外投資的動畫電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells’ Vs. The Machines），亦是天下一首次跟美國著名電影公司哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）合作，《一》片今日已在Netflix上映。

天下一發言人今日回應：「動畫開發及製作是公司未來發展之一，不斷在此範疇上探求、了解日新月異的製作模式及擴闊視野是我們的首要任務。這次合作正是一個契機，亦為多方向學習及多元發展這理念踏出了重要一步。而投資各地合適及帶有正面訊息的劇本；繼續支持本地新晉導演、演員及製作，做好香港電影及保持探求觀眾所需亦是我們會持之以恆的事。」

據了解《一》片的幕後班底十分強勁，由奧斯卡最佳動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》創作班底炮製，並由金像監製Phil Lord、Christopher Miller黃金拍擋組合製作，在片尾看到古天樂為《一》片擔任執行監製外，製作人員更特意在片尾晒出劇組各工作人員與家人的家庭照，古天樂罕有地公開其家庭照。

該片故事講述現今科技下，人與人之間的溝通越來越有隔膜，尤其跟家人。戲中其中一幕一家人的食飯戲，爸爸在說話時，仔女全都頭耷耷專注玩電話，反映了現今家庭的實況，而《一》片希望帶出訊息，雖然科技進步，但不能忽視與家人、朋友溝通和接觸。

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