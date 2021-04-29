亂世中沒有閒情忍受劣作，看稍有悶場的劇集都會立刻分心，要逃避現實非落重藥不可，HBO的《東城夢魘》（Mare of Easttown）就有種一看即吸住你的特質。劇集由琦溫絲莉（Kate Winslet）主演，她自《鐵達尼號》（Titanic）大紅後到《讀愛》（The Reader）奪下奧斯卡影后，演技越見精湛而不過火，上次踩入電視界已是10年前，今次回歸發威，幾乎每一幕都牽動你情緒。

劇集大橋見慣見熟，又是在小鎮中有少女失蹤，琦溫絲莉飾演中年失婚女警察追查，同類型隨便舉例就有《雪花高離奇命案》（Fargo），不過觀乎頭兩集，並不是以懸疑及暴力去搶觀眾，而是以每一位演員都表現到位細膩，來使你不捨得離開螢幕。

就說男主角佳皮雅斯（Guy Pearce），自20年前他主演《凶心人》（Memento）已光芒四射，可惜無以為繼一直未有佳作，而導演基斯杜化路倫（Christopher Nolan）雖然憑《凶心人》平地一聲雷，但之後作品如《蝙蝠俠》三部曲等，都沒有找這個舊拍檔再合作。皮雅斯風格和畢彼特（Brad Pitt）相近，有時表現更自然沒有那麼做作，今次和琦溫絲莉相遇只幾幕戲，就迸發出精采火花。

劇集導演Craig Zobel亦是隱藏新星，上年推出的電影《獵逃生死戰》（The Hunt）雖然票房口碑未算成功，但確實把獵殺人類這個老土題材拍得新穎，當中講人與人之間的險詐，來得突然的轉折都處理得與別不同，最厲害是精選每一個小配角，多次引你入局，影后希拉莉史雲克（Hilary Swank）演出大奸角是近年最佳表現，傳奇導演John Waters就把此片選入去年十大最佳電影之一。

近日不少影視作品都以中年女性為重心，日劇亦有這個風氣，其中江口德子主演的《獨活女子的推薦》最有新意，講一個喜歡獨來獨往的女子，為自己安排各種活動，包括食烤肉、去動物園、水族館，着靚衫去坐limousine，去舊式情趣酒店，甚至坐船欣賞工廠等，都是些一班人或拍拖才會去的地方。劇集有點像綜藝節目，有導賞作用，為準備定去日本旅遊幾實用，尤其朋友變晒藍絲，無法溝通，你就會發覺一個人原來都可以盡興。本欄逢周五刊出

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。