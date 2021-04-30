正所時勢做英雄，組合ERROR成員之一的193早前寸爆無綫，「得幾百部電視機」、「40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」、「而家仲用五虎呢啲字咁娘咩？」大膽講出現時不少人的心聲，迅即被網民封為「娛樂圈清泉」，人氣急升的193除了工作量激增外，連帶過往演出的節目如《花姐ERROR遊》系列「翻hit」，不少網民睇完又又睇！

不過下周ERROR將有新節目推出，《ERROR自肥企画》在下周一（3日）起，逢周一至周五晚上11時正播放，貫徹其無厘頭作風，首集cosplay日本動漫角色，其中193更以女裝短裙示人，同時亦邀請「Double S」沈殷怡、陳欣妍，以及組合P1X3L客串，參照他們過往做節目的傳統，炸ViuTV吉祥物「生啤」（又名Sound Bear）似乎是不可分割的事，劇組在第一集安排ERROR去了「生啤」雕塑前，在毫無預警下炸「生啤」！

負責製作《ERROR自肥企画》的班底，正是「無制限OT編集団」，早前在ViuTV的官方專頁上，播出了一段訪問短片，「格仔導演」Mike（劉諾衡）、撰稿阿暉（麥可暉）、導演「Agent. L」曹梓冲、助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）都有分享睇法。談到團隊宗旨，Mike說：「我喺呢一組做嘢嘅宗旨係開心咁做，無論你係經歷緊一啲好辛苦、好chur、俾人鬧，唔開心，你都要保持一個開朗嘅心態去面對。」其他組員亦表示欣賞阿Mike即使在監製的壓力下，依然堅持自己的睇法。阿暉說：「我哋團隊相信一種價值係求變，做啲觀眾冇睇過嘅嘢。」Mike認同道：「綜藝唔代表比拍電影、劇集輕鬆、或者用得少人，budget係少啲，但並不代表我哋付出嘅嘢少，點樣用無制限嘅創意將我哋想做嘅嘢向觀眾表達，創作有時唔需要太多規矩，只要你放開規矩，就可能會睇到啲全新嘢！」

Mike還說：「我記得讀書嘅教電影嘅老師，佢教我哋何謂創作，講咗好多拍電影嘅規矩，但最後佢講過：『其實最後一個規矩係可以將所有規矩都唔理，因為呢個就係創作』，呢個亦都係我哋團隊嘅一個意念，一個態度同精神。」

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