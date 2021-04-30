昨日華語電影相對熱鬧，分別有周顯揚執導、古天樂主演的《真·三國無雙》及王晶導演，同樣有古仔、吳鎮宇、林家棟及梁家輝等主演的《金錢帝國︰追虎擒龍》上映。在古仔自己打自己的情況下，他坐鎮演呂布的《真·三國》跑出，成為單日票房冠軍，打贏有多位影帝撐場的《金錢帝國》。而去年柏林影展金熊獎得主《惡與他們的距離》（There Is No Evil）昨日香港上映，票房表現不俗。

昨日共有7套電影在港上映，其中《真·三國》改編自同名電玩遊戲，有一班基本捧場客支持，片中不少選角都讚恰如其分，特別是林雪演的董卓，忠實還原電玩的造型。而電影票房亦沒有令電玩迷失望，忠實還原不少打機畫面，如「割草式殺敵」、「連擊」及「無雙」等動作，終以44萬元成為單日及開畫冠軍。《金錢帝國》以33.8萬成為單日票房亞軍，故事背景為60年代香港四大探長年代，男主角都是影帝級人馬，除古天樂外，還吳鎮宇、有林家棟、梁家輝及鄭則仕共5位影帝。兩片明天將在大陸同時上映，到時將有另一番爭鬥。昨日票房第三位為《讀心叛變》（Showtimes for Chaos Walking）的19.6萬元。周顯揚接受《蘋果》訪問表示好開心香港觀眾喜歡套戲，他說︰「開心有觀眾睇完之後同我講『終於明點解我咁多年先拍完一部戲』，其實就算唔係戲迷都可入場。」

另外，伊朗電影《惡與他們的距離》昨日首日上映，有一班捧場客支持，放映10場票房2.9萬元，表現算是不錯。電影由4個故事組成，講述伊朗每年處決的犯人中，不少是異見人士。探討在無孔不入的極權下，普通人是否有追求道德同真正自由的可能。

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