《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》4月30日（五）Video Talk精選節目表：

1.午市急CALL｜恒指重上二萬九要Sell in May？古天后、唐牛教部署

日期：4月30日（五）

時間：3：15pm-3：45pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：恒指重上二萬九大關，周四一度升至29,405點，股壇有「5月沽貨」（Sell in May）呢個傳統智慧，究竟牛市趨勢和傳統智慧應該信邊樣？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過YouTube留言，我哋會逐一解答。

2.機鬥【Video Talk：不斷重生《Returnal》】

日期：4月30日（周五）

時間：7pm-7：30pm

主持：穆林

嘉賓1：Vincent（Gadget Guy編輯）

內容：PS5 經常被投訴沒有新遊戲推出，如今由 Housemarque 制作的《Returnal》獨佔作品終於迎市。故事講述太空人 Astra 因意外被迫降落擁有神秘古代遺跡及異形星球「阿特羅波斯」。最特別是每次死亡遊戲會回到起點，但星球的景觀會隨著每次死亡改變，完全是一款高難度動作遊戲。今集邀請 Gadget Guy 編輯 Vincent ，與玩家分享《Returnal》遊戲內當中的秘密！

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）