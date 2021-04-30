韓國女團After School出身、曾兩度封「世界第一美女」的NaNa，雖然曾經擁有世界第一的美貌，不過近年她專注拍劇之後，未見有代表作，每次擔正的新劇收視都未如理想。而近日她孖李民基主演的MBC新劇《Oh！珠仁君》更慘錄得0.9%收視，再創新低，韓媒更以標題「電視劇王國MBC滅亡」來報道，令外界擔憂MBC會廢除僅餘下的迷你劇檔期。

收視成第二低

《Oh！珠仁君》講述全國最佳懸疑驚悚電視劇作家韓雨秀（李民基飾）不談戀愛，與有「喜劇女王」稱號卻不會談戀愛的喜劇女演員吳珠仁（NaNa飾）一起同居後，所發生一連串的愛情故事。劇集於上月24日開播，收視最高只得2.6%，而昨晚播出的第12集，上下部收視分別為0.9%及1.1%，當中0.9%收視更是開播以來的新低。目前《Oh！珠仁君》的收視率只險勝KBS的《快過來》0.8%收視率，成為近年劇集收視新低的第二位。

曾製作經典劇

韓媒報道MBC正在播放的韓劇《Oh！珠仁君》在平日黃金檔期出現了恥辱性的收視率，同時又指以往MBC台曾製作不少膾炙人口的韓劇，包括《大長今》、《朱蒙》、《懷抱太陽的月亮》、《善德女王》等，被譽為電視劇的王國。目前MBC只有日日劇《成為飯吧》及《Oh！珠仁君》正在播放，但《Oh！珠仁君》的收視率卻令人慘不忍睹，加上劇集更是停播3個月韓劇後重新出發的第一部劇集，可惜卻落得如此下場，令人擔心MBC今年下半年播出，由南宮珉主演的150億韓圜（約1.05億港元）巨作《黑色太陽》的收視成績。

《Oh！珠仁君》合共16集，目前已播到12集，還有4集未播出，並將於下月13日播出大結局，未知最終《Oh！珠仁君》的收視率會否有所起色。

少時成員蒲頭

另外，韓國女團少女時代（少時）的成員秀英和Yuri今日分別都現身新劇發佈會，力谷新劇。當中秀英就穿上白色低胸上衣出現，罕晒事業線。秀英孖崔泰俊主演的網絡新劇《所以我和黑絲結婚了》將於今日在Naver TV、V LIVE等平台上播出。而Yuri孖丁一宇主演的MBN《綁匪－盜取命運》則於明日首播。

宋仲基下月開直播

至於目前在韓國熱播、由宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，明日將播出第19集，並將於後日播出大結局。劇組今日亦有公開最新劇照，當中宋仲基cool舉槍瞄準目標，而身在監獄的澤演臉上滿佈鮮血，見他充滿殺氣的樣子似乎將與宋仲基展開最後一戰。而宋仲基完成《Vincenzo》後，為答謝fans的支持，將於下月7日進行網上直播，與各地fans一齊交流。

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