人氣王姜濤今日（30日）22歲生日，一班「姜糖」連日已做足準備，為偶像B-day豪花逾50萬炮製多個驚喜生日應援，當中包括有「姜濤號」電車、巴士站廣告、旺區LED屏幕播片祝姜B生日快樂等。對於fans為自己生日傾盡全力，姜濤就話自己已經收到晒。昨日生日前夕在IG動態貼出風景相並寫上：「21歲最後一天」、「謝謝大家為我做的一切，我都有看到」。

今日是姜B的生日正日，除了姜糖為他花盡心思慶祝，就連商台903《晴朗的一天出發》一班主持林海峰、盧覓雪、阮子健和谷德昭今早在節目中，亦有唱生日歌給姜濤聽，而Vani在《雲妮鍾情》中，亦叫fans投票選自己最希望聽到姜B的「一號種籽」還是「Master Class 」作為Happy Friday 的壓軸歌曲，深受萬千寵愛的壽星仔認真大面子。不過，由於MIRROR下月初舉行演唱會，姜濤即使生日都冇假放，凌晨出POST話要去排練：「謝謝大家，生日願望一切平安，12:30am接着排練。」

到凌晨約3點，姜濤MIRROR隊友Edan（呂爵安）在IG story中貼出短片送上生日祝福。片中只見一臉倦容的姜濤挨在Edan膊頭。除了Edan外，Anson Lo（盧瀚霆）和經理人花姐都有留言為姜濤慶祝生日。

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