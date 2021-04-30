曾演出港產片《桃色》的46歲韓國變性藝人河莉秀，於2017年與41歲歌手鄭英振結束10年婚姻，但離婚後兩人仍然保持友好關係，河莉秀今日亮相JTBC節目《Turning Point》時，就為前夫的傳聞解畫。

據悉河莉秀曾希望由自己賺錢養家，老公只需陪伴在旁就好，但鄭英振卻因創業而少了時間在家，河莉秀大為不滿致兩人關係惡化，直到離婚後，外界就指鄭英振生意失敗是兩人離婚的主因，對此河莉秀在節目上強烈否認。

傳是同性戀

由於鄭英振娶變性人做老婆，所以都有鄭英振同樣是變性人、是同性戀等傳聞，河莉秀就代為否認，並表示：「因為只是愛我就受到這麼多的誤會，並承擔一切，很感謝他。」提到鄭英振再組家庭並為人父，河莉秀都為對方應援，並放閃提及比自己年長4歲的企業家新男友：「他外貌及性格都很好，身高達1.8米且身形健碩。」

近百人示愛

河莉秀亦提到全盛時期，曾試過每日收入超過1億韓圜（約68萬港元），而且工作量多，賺到的錢已買了樓，並自爆曾有近100名圈中人向她示愛，包括歌手、演員、諧星、體育明星等，引起熱議。

另外，同為變性人的33歲模特兒崔韓碧，今日在IG公開近況，她留言表示自己心情不好，所以外出散心，並上載了自己身穿冷衫、戴着冷帽的相片，清秀外貌獲不少網民大讚。

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