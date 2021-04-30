眾所周知，Victoria Beckham對時裝及個人穿著品味的要求相當高。每次出鏡，腳上也離不開一雙抖零高跟鞋的她，近日竟驚喜地收到 Justin Bieber所送贈，來自他自家品牌Drew House的一雙Lilac粉紫色Crocs Jibbitz膠鞋。

碧咸嫂貴為現今時裝界的fashion icon，對於Bieber送來的驚喜，她打趣地用上非常民主的方式，在其Instagram帳戶的限時動態中以投票方式讓各位粉絲投票，表態認為她應否穿上這雙Crocs，而結果是有57%網民不支持她穿上這雙設計可愛的「 It shoes」。Victoria面對這對飾滿卡通兔仔、熊Bear Bear的Crocs明顯不啱心水，在限時動態上表示，「投票結果雖然接近，但我情願死也不會穿的！」並感謝Bieber的心意。事件在網絡上引起很大迴響，不少人對無法看到VB穿上粉紫色Crocs感到失望！

雖然 Justin Bieber今次被拒絕了，但相信已成功讓更多人認識Drew House。Drew House是由Bieber在2019年創立的年輕街頭品牌，在他的明星效應下，品牌的Instagram帳戶粉絲已急升至140萬followers，而今次他送給Victoria的這雙Crocs合作款式亦早已售罄。

Crocs的設計雖然經常被時裝界形容為時裝災難，但近年的確十分積極與不同品牌和名人合作，包括品牌Balenciaga、Christopher Kane及韓團BTS等，希望能夠打入年輕潮流市場。荷里活音樂人Questlove日前驚喜在奧斯卡金像獎，以一雙全金色Crocs配闊身西裝行紅地毯。

醜鞋變潮鞋，一同回顧以下幾款Crocs與時尚品牌的聯乘設計。

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