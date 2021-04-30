世界不可停企運轉，向前看永遠最好。Dior Men在Kim Jones手上，總有無限驚喜，2021秋季Kim Jones和美國藝術家聯乘合作設計，昨日更在全球多個城市開設期間限定店，香港站就落戶在海港城。

限定店擺放了Kenny Scharf創作、比人更高的pop art超現實卡通人物擺設，及巨型的互動數碼遊戲牆。新系列同樣七彩及滲出科幻未來感，Kenny Scharf奇特角色圖案的Saddle馬靴袋、B23運動鞋，兩人特別設計的CD Logo外套、新作Lock男裝袋等。首飾也十分有趣，以玉為主材質的金屬頸鍊，鍊上鑲了玉製的角色人臉。湯鎮業的26歲雙胞胎兒子湯君慈（Bruce）與弟弟湯君耀（Chris）一身Dior新裝到場。兩人對新系列甚感好奇，大讚和平日Dior風格不同，充滿趣味及新意。湯君慈指弟弟比他重視打扮，「佢出街要一個鐘頭，我就兩分鐘出得門口。」兩人去年 6月在旺角投資六位數字開凍肉店，今年則開拓網購市場。

Tod’s日前在尖沙咀新店舉行2021春夏press day，展示今季以「The Song」為主題的新系列，店內更擺放了巨型樂器，創意總監 Walter Chiapponi以簡練輪廓，繼續upgrade意式優雅風尚。經典的豆豆鞋以外，水松木厚底鬆糕鞋、大扣平底鞋、色調及質感同樣和諧。手袋方面，以酒椰葉纖維製作的Oboe 手袋，新季推出新尺吋，比之前更薄身輕巧，稍後更會有的式的迷你版本。新店自然有限定版手袋助陣：郊外或沙灘用的大半圓籐織手袋，帶金屬感的鮮眼綠色、淺銅色等，配以手工製作的橢圓形皮革挽帶和可拆肩帶。

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