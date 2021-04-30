隨着疫情穩定，時尚圈慢慢回復正常，時裝周、活動、展覽也逐步回歸。

自從疫情的出現，Saint Laurent 成為脫離傳統時裝周日程的品牌之一，發佈的時間、地點、形式，享受着一切自由自主。創意總監Anthony Vaccarello 繼上一季將沙漠秘境成身成為T台，今年的秋冬系列再次震撼視覺，帶大家去到冰川極地。

Anthony Vaccarello 所言：「嚴肅的事物會令人輕視其他事情，而在尋找平衡之餘保持真我，是一種難得的天賦。」火山、瀑布、冰川、岩石峭壁等，變成了今季時裝騷的背景，模特兒在無人之境踏上細跟高跟鞋，大步邁進，展示與嚴酷大自然抗衡的精神，開展這場奇妙的冒險之旅，正好講述女生自然的堅強。

這季系列以60年的造型為重心，主打細窄剪裁，豐富的色彩，如紫羅蘭色、鈷藍色，桃紅色和紅色，與黑色背景碰撞。垂墜飄逸的金屬色衣服配上60年代風格粗花呢套裝及皮草飾邊，散發從容自信。金屬皮革熱褲和金屬連身衣，是從90年代小眾音樂人 Peaches 的經典造型取材的華麗缺陷美元素；奪目的金屬色平織布料連身褲，與搖曳生姿的閃爍時尚首飾巧妙呼應。日間造型的色彩搭配讓人眼花撩亂，而尾段的黑色禮服裝，則顯得經典別緻。設計師透過服飾與這些浩瀚場面的強烈對比，模糊庸俗與奢華之間的界線，顛覆Saint Laurent 一貫優雅講究的風格。

Prada 近日宣佈重新開放Prada 基金會（FONDAZIONE PRADA），位於米蘭的場地昨日已開放，威尼斯則於5月22日重新開放。

位於米蘭總部的場地展示了藝術家Simon Fujiwara的新作品《Who theBær》，關於在卡通的熊身上尋找身份，調查對幻想和真實的消費文化；以及恆常展覽的《Atlas》，該展覽展出Collezione Prada精選作品。至於威尼斯的會場，將會展出由藝術家Peter Fischli構思的展覽《Stop Painting》，探索過去150年的繪畫史，以及與現今社會因素和文化價值出現交織的轉變。展覽空間在對公眾開放之下，亦會根據疫情作出入場的限制與守則。

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