現年56歲的80年代日本萬人迷近藤真彥去年底被爆婚外情，背着圈外太太搭上31歲的西裝公司年輕女社長A小姐，父女戀關係維持五年之久。偷食醜聞爆出後，近藤去年11月起無限期停工，更被廣告商離棄，其擔任行政總裁的車隊「KONDO Racing」亦暫停他的職銜。事件擾攘五個月，近藤今日終於在官方網站宣佈退出尊尼事務所，是繼長瀨智也後，第二位今年離開尊尼事務所的藝人。

近藤真彥去年被爆偷食後，承認與年輕25歲的女子發生外遇。近藤表示從今開始的人生，會負上自己的責任繼續藝能界和賽車的生涯，又向一直支持他的fans致歉，及表示會在不污染尊尼事務所聲譽的情況下繼續工作。近藤在退出後，將會繼續擔任其車隊「KONDO Racing」的教練，並會以個人公司「MK Company」繼續藝能界活動。

近藤於1964年7月19日在神奈川縣出生，於1979年憑劇集《3年B組金八先生》出道演戲，並於翌年加入樂壇成為歌手。近藤出名花弗，1983年撻着當時同樣紅透半邊天的中森明菜，但近藤卻於1985年來港認識梅艷芳，二人亦有過一段情，1989年更被爆偷食松田聖子，導致明菜情緒崩潰於家中割脈自殺。近藤狠飛明菜後，娶了富家千金為妻，並育有一子。

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