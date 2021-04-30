人氣王姜濤今日22歲生日，「姜糖」為冧偶像，豪花逾50萬炮製驚喜為偶像造勢，還講姜濤居住地銅鑼灣稱為「姜濤灣」。雖然姜濤今日生日，但MIRROR演唱會下周便舉行，所以壽星仔依然沒假放，今日仍要開工去綵排。

為了保持最佳狀態，姜濤工作前先出發做運動，今午12時半一身黑衫短褲波鞋打扮離開寓所去跑步，甫出大廈見到有傳媒等候，推開閘後便直出狂奔，向世貿方向快跑，先是朝着維園方向，後來回望見到記者追訪，他加速再跑，其間更拉下口罩到下顎位置透氣，之後姜濤更轉方向跑往灣仔，當追至會展後成功撇甩記者。

姜濤跑完步先返家稍事休息，大約下午2時許他換了一身黑色look又再出動，黑帽加口罩遮掩下只露出一對眼，他一邊行去世貿方向上車，一邊接受訪問。記者祝他生日快樂，壽星仔姜濤說：「多謝，唔好意思，我要趕住去排舞。」他指生日願望是演唱會順利，對於姜糖花錢在巴士站、電車和大型屏幕賣廣告祝賀他，姜濤表示今晚有意開live跟fans互動，問到可會跟姜糖搞補祝生日P，姜濤說：「補祝都演唱會後先決定，而家冇時間安排，我要準備演唱會，始終而家又疫情。」

插畫師設計姜濤誕紅日

姜糖為姜濤豪花逾50萬搞生日驚喜，姜濤都認同太破費：「我今晚開live講，真係好開心，但都心痛佢哋嘥咁多錢為我做咁多嘢，都開心佢哋有捐錢。」姜濤都大個仔，可恨拍拖？他說：「要問花姐喇！順其自然。我冇特別抗拒。」之後便衝忙上車趕去綵排。

姜濤在工作中度過生日，肥仔@ERROR更往綵排現場突襲探班，還給姜濤遞上一包蛋糕仔，隊友歡呼。另一邊鄭裕玲（嘟姐）今日在商台做節目也準備了一個蛋糕送姜濤，雖然壽星仔未能親到直播室切餅，但對嘟姐這位前輩的心意全收到，他更在IG留言答謝。

此外，今日有本土業餘插畫師「丹尼爾。海」在FB貼出為姜濤畫的一幅畫，畫中用日曆及他的肖像設計了一個「姜濤誕」公眾假期，上面寫上今日宜「放假」、「聽MIRROR」、「蒙著嘴說愛你」，同時忌「睇TVB」、「孤獨病」，業餘插畫師還搞笑留言：「今日咩日子？今日咪姜濤誕囉！點解仲未成為法定公眾假期㗎？」

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