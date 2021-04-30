年年都說，這是最艱難的一年，事實大家有眼見，原來沒有最坎坷，只有更坎坷。持續一年有多的疫情，幾乎令整個電影業停頓，從業員冇工開，戲院被迫關門蝕租，最後連UA院線也頂不住，結業收場。

沒有戲上，又何來有電影頒獎禮？於是，香港電影金像獎宣佈停辦了。然後，又有人重彈「香港電影已死」的舊調，就好像要趕在它死之前補多刀。

但，香港人就是有種打不死精神。正如顧定軒所說，在遇到最困難時候，總會有「絕處逢生」的覺悟。又套用趙善恆《一秒拳王》裏的金句，如果你選擇相信香港電影會死，它就會步向死亡的平行時空。

沒有放棄香港電影的，不限於年輕一輩。

就如關信輝導演，其執導的《熱血合唱團》因疫情影響而被迫停止放映。其情同手足的恩師陳木勝去年又因病離世，雙重打擊下絲毫沒撲熄他心中團火，反而更積極創作下一部作品。這正是對恩師的最好回報。

又如追夢追了42年的田啟文先生，青春都在香港電影中燃燒，見證過它由輝煌到衰退、由復蘇到頻死，他都一直沒有離開過，還兼負多個公職，為同業謀取福利，培育後輩成材。這些都不是為了沾甚麼光，純粹本着一份儍勁，因「自己曾受益於香港電影」而已。

說實在的，在香港做電影，少一點傻、少一點癡，也豈可成事？常被人取笑燒錢拍「cult片」的Sam哥，卻比許多人更清晰自己目標，正是小本製作，宣揚大愛。正當許多電影人紛紛離棄港片之際，Sam哥卻是願意堅守最後的一個。至於在疫情其間照樣蝕住拍戲，無非為同業渡過短暫難關。

比Sam哥更盡的，還有賣樓拍戲的黃子華。他義無反顧地拍一齣港式賀歲片，只求港人買飛入場，以重振港片昔日聲威。上善若水的心胸，不只是唱出來便算。

六位堅毅精神獎得主，雖有着不同年齡、性格、背景與崗位，但同樣是為了共同目標而奮鬥。一人未必改變世界，但團結定能創出宇宙。

無論前路多崎嶇多險惡，只要懷着真誠初心堅守下去，難關總可以衝破。

下年再見。

撰文：杜秋棠

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