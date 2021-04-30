人氣爆登的MIRROR成員姜濤今天22歲生日，全城姜糖早前豪擲逾50萬祝賀偶像生日，包括在多區大廈外牆LED大屏幕播放姜B的生日短片、「姜濤號」電車在石塘咀至北角線漫遊、銅鑼灣電車賣廣告設「姜濤站」畀姜糖免費打卡等，而fans club更在銅鑼灣超貴地段設舖位作姜糖打卡點，認真瘋狂。

銅鑼灣租舖派禮物

今天姜B生日，一眾應援團到「姜濤站」四出打卡兼派小禮物。姜B應援中堅份子、28歲的時裝設計師Jasmine就趁偶像生日，自發到銅鑼灣派應援物，她表示用了3星期時間籌備，親自設計生日卡、貼紙及「龍婆勁粗糙DIY匙扣」等，相當有心！Jasmine跟3位姜糖好友各自派發應援物，大受歡迎，不到1小時已派發完畢，之後她們便到處打卡。

提到喜歡姜濤的經過，Jasmine笑說：「其實我好膚淺，起初因為佢好靚仔，《造星》開始鍾意佢嘅，佢喺舞台上可以壓台，亦好謙虛有禮貌，好鍾意佢嘅真，希望佢可以keep到初心。今次為愛發電、講心唔講金，用咗大約500蚊、自己設計應援物，大家收到開心，我就開心，對我嚟講有減壓作用。之前試過喺佢生日租一架雪糕車派雪糕，目的係想多啲人認識佢，追星係好開心，佢表演得開心，我哋都開心，而我好感恩因為追姜濤識咗一班朋友，由唔熟到而家乜都傾。」Jasmine衷心祝福姜濤說：「你做自己想做嘅嘢，我哋就會喺背後支持你，保持初心！」

過千人報名攞應援物

除此之外，fans club在銅鑼灣百德新街設立一個地舖，佈置成為「姜糖天地」，招待已報名的fans club會員打卡。現場有3個打卡位，包括3個1比1的姜濤人型紙板、放有「姜字燈牌」與姜濤迷你公仔、以及寫上「姜濤濤22歲生日快樂」及人像的大型佈景板，現場播着姜濤的歌、佈滿氣球、派發應援物，相當有氣氛。

據知地舖是由一名姜糖借出，今天開放時間由1時半至6時，有700名姜糖報名入場外，有1,000人報名在舖外取應援物。記者下午2時半左右到達，舖外數百老、中、青姜糖絡繹不絕。現年8歲的心心親自畫姜濤的cute版人像印成生日卡，她不但懂得唱《蒙著嘴說愛你》，更冧爆說：「姜濤生日快樂！我會係你一世嘅小姜糖。」

「50+姜糖」唱生日歌

3位「50+姜糖」Cinnie Choi、Winnie與Teresa來銅鑼灣打卡兼取應援物，她們更唱生日歌給偶像祝賀，Cinnie更當姜B是自己個仔看待：「《造星》一出已經鍾意佢，佢純品、認真、投入嘅精神，我哋好注重人品，我第一次咁癲，付出咁多時間喺姜濤身上，佢值得我哋支持。」

4名「姐姐糖」Ling、Slim、Toto與May一同請假為姜B慶祝，她們因姜濤而結識，並成為好友。4人本來約好於今天穿上黑色T恤「制服」結伴到銅鑼灣四出打卡，，但May卻穿了一套便服，原來這是她在出席姜濤20生日會時所穿，別具意義，May說：「我諗住以後佢每一年生日，我着返呢套衫。」

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