黎明昨日宣佈將於7月假紅館舉辦六場「Leon黎明Talk & Sing 2021演唱會」，這次是他相隔十年後，再次在紅館開騷，本應對歌迷來說無疑是天大喜訊，惟今次大會不設山頂位，統一票價880元，引起歌迷極大迴響，埋怨第一行座位與最後排的票價相同，似乎有欠公允。

香港疫情持續緩和，歌手的演唱會如雨後春筍般陸續舉行，繼早前林二汶、RubberBand和鄭中基後，MIRROR在下月初亦舉行六場九展騷，已多年沒有在港開演唱會的黎明，昨日宣佈將於7月10至12日及16至18日暑假檔期，假紅館舉行共六場演唱會「Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會」。

期待「金句王」再現

今次黎明舉辦紅館騷，是他闊別十年後再次踏足紅館，票價方面和以往不同，劃一票價為880元，即不再設有平價「山頂位」。主辦單位指屆時會先發售場內50%較接近舞台的座位門票。消息傳出後，歌迷的反應兩極，指黎明相隔多年再開騷，已經值得期待，再加上今次演唱會開宗明義「Talk & Sing」，屆時「金句王」黎明或會技癢加插棟篤笑環節。

不過，有歌迷卻指今次統一票價，令人人都要硬食貴飛，坐頭行和尾行均付相同價錢有欠公允，亦擔心此舉以後變成風氣，隔絕「經濟條件冇咁好」的普羅大眾，紛紛在主辦單位寰亞音樂的官方fb留言︰「統一票價，坐後排嗰班咪好唔抵。」有分析指，黎明今次演唱會統一票價，美其名「令所有觀眾都可以在近距離下，全面感受Leon美妙音樂」，但過往紅館開騷，最貴門票普遍定價880元至1,280元，如今紅館因疫情關係，入座率不足100%，票價一律定為較高的880元，質疑將成本轉嫁消費者身上。加上現時政府放寬至75%入座率，「統一票價」下觀眾只能付昂貴票價，才可一睹偶像風采。

「統一票價」的現象，是由林二汶今年3月紅館騷開始。當時因疫情反覆，只限五成觀眾入座率，有指大會為封蝕本門，當時林二汶和製作單位決定舉行一個沒有「山頂嘅朋友」的紅館騷，一律定價680元。至於今晚在旺角麥花臣開騷的劉威煌，同樣全部定價為880元。

中環海濱騷曾受阻

另外，有指黎明今次選擇在紅館開騷，或因在2016年他在中環海濱露天場地舉行音樂會連番遇上阻滯有關，當時場地中國製造的帳篷物料不符英國抗火標準，食環署拒絕發出臨時公眾娛樂場所牌照，令大會臨時宣佈取消個唱。黎明更一度要親自現身，向在場歌迷道歉，後來幾經波折才能順利開騷。至尾場時，更吸引逾3,000人士逼爆「核心外圍」。2017年，黎明再在中環海濱開騷，當時氣溫僅得12度，在場16,000名觀眾都要捱冷睇騷。

其實除黎明外，近日歌手都陸續有意進軍紅館，郭富城近日在電影宣傳活動中，亦預告今年將會開騷，但就賣關子沒透露時間和地點，只說：「總之係一個全新演唱會。」不少人都預料，城城將於入紙申請紅館今年聖誕節檔期。