被譽為韓國新世代男神的27歲宋江憑人氣劇《Sweet Home》爆紅，雖然他已成功彈起，不過就未有因為爆紅而錫身，他孖兩大老戲骨79歲羅文姬和76歲朴仁煥合作的tvN新劇《如蝶翩翩》大前日迎來大結局，宋江更賣大包於劇中穿上白色芭蕾舞衣示人，其下體頓時現形，呈現激凸情況，即時引來網民熱烈討論。

蔡依林都追看

《如蝶翩翩》改編自同名漫畫，講述70歲老人家與徬徨的青年一起追逐芭蕾夢，因而成為忘年之交。劇集播出以來，獲得不少劇迷支持，連台灣天后蔡依林都有追看。於大前日的結局中，宋江陪伴患老人癡呆症的朴仁煥一起登上舞台跳芭蕾舞，兩人合跳《天鵝湖》，不僅是忘年友情的展示，也是兩人夢想的呈現，場面賺人熱淚。

不過有不少網民就將焦點集中在宋江的服飾上，當中有網民留言：「宋江某身體部位凸了出來，感到很尷尬」、「看起來很難為情」。有網民更質疑：「為了安全，戴保護物品是理所當然的。」而有網民不覺得服飾有問題，又留言：「芭蕾服裝本來就是那樣的，這種（覺到難為情）想法本身就是有問題。」而穿上芭蕾舞衣驚現「巨鵰」的宋江早前受訪，談及角色時表示：「我身體僵硬、平衡感不佳，尤其穿上芭蕾舞裝很尷尬，但我都可以做到，大家也不要放棄夢想。」

孖韓韶禧開工

另外，宋江成功躋身韓國五大上位小生之列（另外四大為李到晛、金永大、蔡鍾協及路雲），單是今年他已先後推出《喜歡的話請響鈴2》及《如蝶翩翩》兩劇，目前更有兩部JTBC劇集《無法抗拒的他》和《社內戀愛殘酷史》在手，加上《Sweet Home》有望開拍第二季，工作計劃已排到了明年。而宋江早前已孖《夫妻的世界》女星韓韶禧為新劇《無法抗拒的他》開工，他亦成為廣告商的新寵，前年宣佈由「長腿oppa」李敏鎬擔任代言人的紅蔘液，近日亦邀得宋江成為代言人的一分子，廣告商公開宋江的廣告硬照，更表示：「宋江將以充滿活力的形象，更加接近20代及30代的消費者。」