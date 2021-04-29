【狗仔隊爆料】【銅鑼灣】

人氣王姜濤今日22歲生日，全城「姜糖」花盡心思賀偶像，但壽星仔生活未見特別精采，不愛蒲的他積極為下月的MIRROR演唱會作好準備，努力操弗。昨早11時許他離開銅鑼灣的寓所，步行五分鐘到附近的公園快閃做運動。

由於經常有姜糖在住所樓下等候，而姜濤又是傳媒的追訪目標，所以他沿途警覺性很高，不時左望右望，短短五分鐘路程，已回頭望三次。到達公園後，他刻意揀面對花槽的位置做運動，避開目光。一身運動look的他罕有露出粗壯手臂和甲組腳，15分鐘後就回家。

蹤影遍佈港九

姜糖花心思賀偶像，近日已出現多個打卡位，有「姜濤號」電車、巴士站廣告、旺區LED屏幕播片祝姜濤生日快樂等，出錢又花心意。一位姜糖自發今日在銅鑼灣派發45份「龍婆勁粗糙DIY匙扣」，而大前日起，銅鑼灣黃金廣場、中環威靈頓街、銅鑼灣羅素街外牆LED屏幕更開始播出祝姜濤生日快樂的短片，每小時播足18次。

今日姜濤生日，更會在姜濤的住所附近落廣告，屆時連銅鑼灣Sogo巨型電視屏、明珠廣場、尖沙嘴重慶大廈及旺角百老滙外牆的LED大電視，都會看到姜濤蹤影。

捐款保育地球

寫滿祝福語的電車「姜濤號」，粗略估計最少要花16萬元，電車公司好少賣一架車的車身廣告位。姜糖又在九巴落廣告，一共有10個巴士站廣告應援燈箱，會由今日至下月6日刊出寫上姜濤生日字樣的廣告，地點遍佈尖沙嘴、旺角、佐敦等地區。而姜糖在今日出版的某周刊中間內頁，亦刊登了全版賀壽海報。姜糖更響應姜濤的呼籲，以姜濤名義捐款到世界自然基金會，支持保育地球生態。

此外，歌迷會已安排兩座扭蛋機，讓姜糖抽姜濤扭蛋，亦會抽出幸運兒出席私人包場聚會，場內佈置物品是姜糖三年來的珍藏。其實姜糖向來出手闊綽，去年9月姜濤在台北拍劇時，姜糖曾有兩次大型應援，估計當時花費逾26萬港元。