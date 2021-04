HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)雖然已經播完,但作為HBO最受歡迎作品之一,大量衍生作現已製作中。新作《House of the Dragon》近日就正式開鏡,英國男星馬特史密夫(Matt Smith)與女星Emma D’Arcy以Targaryen家族招牌的金髮造型拍攝,二人分別飾演Prince Daemon與Princess Rhaenyra。HBO官方發佈多位演員圍讀劇本的照片,除了以上兩位,還有Paddy Considine及Olivia Cooke等。

劇集將會講述《權力遊戲》之前300年的故事,細數Targaryen家族怎樣稱王及其餘家族的崛起,預計將於下年播放。