麥明詩、麥子樂、黃德斌等人拍攝亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》（暫名）開鏡，劇集由戚其義監製、執導。戲中演員關係錯綜複雜，麥明詩周璇於麥子樂與黃德斌之間，三角關係下，她與麥子樂會有激情戲，二人事前都要積極健身，麥明詩更有一幕要穿泳衣勾引麥子樂，所以她希望可以練出最佳線條拍攝，麥子樂則不斷操肌肉。

正職是律師顧問的麥明詩，同時跟無綫簽部頭約，拍此劇前已做好手上工作，向公司請十多天假。自言忙着拍劇，對於前度林作明天有拳賽，她說：「而家好忙冇乜時間睇，聽日絕對唔會睇，我要開工，要專注工作，得閒先睇呢啲娛樂。」之前有指她賣樓回復首次置業身份再入巿，她表示要為未來打算：「呢個係上車嘅踏腳石，要成家立室，就算有自己家庭都唔可以將責任畀男仔嘅。」

黃德斌「姜濤旦」生日

今日黃德斌58歲生日，工作中度過，放工跟太太和朋友出外用膳慶祝。劇中演富豪，所以有很多女士主動埋身，現實中並沒有這情況：「唔關事，我呢啲樣凶神惡煞。」雖然曾被指跟舊愛兼現時經理人Ivy放狗傳緋聞，但不需要太太匯報，他說：「仲年輕咩？跪玻璃都唔係跪到而家。」

崔嘉寶相隔26年再演戲，她表示兒女已長大，分別去不同地方讀書，所以自己變得空閒，有次跟林文龍傾談後，對方邀請自己參演一角：「可能知我係無聊師奶，所以搵我，但叫佢唔好畀咁多戲份我做，驚自己唔夠能力，所以當見識吓。」她表示首日開工實在不習慣，跟廿多年前的情況很不同，還笑言：「我係2021年最老嘅新人，如果之後有人再搵我拍都應該會做，始終做演員係一世，只要係做過演員就隨時想演戲。」今次過足戲癮，而且以往在大台未有機會跟戚其義監製合作，所以感開心。

林文龍作為AMM副總裁，今次主動找樂易玲借出麥明詩，對方協助很快成事，而之後有其他發展亦會向外借人，將來有其他節目也會向找不同平台幫手。

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