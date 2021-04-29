現年40歲的鍾欣潼（阿嬌）去年5月被爆與賴弘國簽下分居協議書，協議書今年2月28日屆滿，正式離婚，失婚的阿嬌近日陷身形災難，在前日發佈的一段內地綜藝節目《怦然心動20歲》的宣傳片中，阿嬌竟然肥了三個碼，束起頭髮的她，塊面脹到似一個波，不但有雙下巴，肥到連條頸都失蹤。好姊妹蔡卓妍（阿Sa）前晚在尖沙嘴出席電影首映時開口護航：「其實佢好健康，只係荷爾蒙失調。」

被嘲似盧覓雪

有網民直言被忽然脹爆的阿嬌嚇親，覺得她目前的樣子有點似向太陳嵐和盧覓雪，甚至有人拿出阿嬌20年前出道的索女相做對比，並留言：「阿嬌怎麼胖成這樣了？」、「可以同盧覓雪唱《風箏與風》」，亦有網民撐阿嬌肥冇罪：「為甚麼要一輩子瘦呢？為甚麼不能胖胖的呢？人生一輩子這麽短，何必這麼多枷鎖？」、「最緊要佢自己開心，不過要做幕前都應該要keep吓」。

在宣傳片中，阿嬌談到初戀：「就很簡單啊，他是個日本人，他回日本，沒有了。」被問到如果重返20歲，會對當時的自己說甚麼？阿嬌有感而發：「好好做人！」主持問她20歲時做了甚麼？阿嬌就說：「發生了很多事。」

阿嬌昨日亦有在微博宣傳節目，留言：「還記得20歲時，作為一個新人，懵懵懂懂，誤打誤撞成為了Twins的一員，一轉眼，都已經出道20年了，人生沒有幾個20年，時光不可以倒轉，『新的20歲』我學會了珍惜當下的每一刻，也會繼續出發尋找未來精采的每一刻。」她並貼了一張節目海報，但相中的她卻是V煞臉，跟宣傳片上脹爆的她成反比。

提愛犬眼濕濕

阿嬌未有解釋脹爆的原因，反而阿Sa前晚被問到阿嬌的身形時，立即幫口：「其實佢好健康，只係荷爾蒙失調，始終都係女仔嚟，呢啲嘢唔講太多，驚畀到壓力佢，最緊要係開心同健康。」阿Sa又乘勢拉fans落水：「我有兩年冇見fans，見到有位fans肥咗好多，我就瘦番晒，褲頭都鬆埋。」提到她的兩隻愛犬近日先後去世，阿Sa心情仍未平復，眼泛淚光表示：「已經送咗佢走，都需要時間，始終咁多年，唔好再講呢個話題，我驚自己忍唔住。」