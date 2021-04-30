設計嘅嘢有時好難理解，雖然青菜蘿蔔各有所好，不過近日黎明、莫文蔚及胡楓出嘅紅館騷海報成為焦點，有人笑言這款設計風格要同「祖國Style」睇齊，不少網民討論Poster設計係咪用「PowerPoint整㗎」！

有網民覺得以上３張海報設計，似足社區會堂搞活動嘅宣傳、而梁芷珊睇完都有差唔多嘅感覺：「講堅，我想睇喎！但張poster咁似貿發局嗰啲申請章程嘅？」之不過有網民覺得胡楓張海報設計「恰如其分」能反映睇騷嘅觀眾群。

當中網民狠批對莫文蔚嗰張海報最失望，在唔評論字款下，覺得胡楓嗰張海報算整得「最靚」，有人覺得退地可以做得自然啲，以免散出一陣「舊版Photoshop啲味出晒嚟」，更有網民慨嘆難怪有人成日話香港設計垃圾：「搞到人工好低，喂呀，真係畀多少少heart得唔得？」

有網民認為海報「出事」不一定跟設計師有關，可能係客人心目中嘅要求，「真係唔好怪晒設計師，好多時候個客鍾意同你唱反調，仲會『教』你點做，越老土嘅個客越鍾意」。網民紛紛討論會否因疫情下有影響，有感係咪冇錢同冇租studio，只好拎啲相key落海報算數，又或者本來怕疫情隨時反彈，見到deadline就求其交行貨，更覺得港人太耐冇睇騷，就算海報整成點，覺得啲人都唔會理，照樣炒飛。

健吾今日亦開post討論呢三張海報「原來2021的演唱會海報文化是這樣的。我開始期待C AllStar那一張海報可唔可以突破一眾前輩」，有網民建議今年7月在紅館開騷的C AllStar，應該有啲突破，整海報時可考慮用「細明體」字試吓！

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