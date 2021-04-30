31歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）在2012年不幸患上罕見病鼻咽腺樣囊性癌，抗癌9年來病情反反覆覆，早前在facebook表示又再度入院，她留言表示因呼吸困難轉送療養院，為減輕痛楚，醫生終於開了嗎啡水給她。事隔多日，Sarena今日再更新facebook，但代筆的人是馬浚偉。

馬浚偉先貼了兩人合唱《交換愛情》的MV並表示這段說話是Sarena叫他代寫：「大家好，我係Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀況已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！未來嘅路會係點，我自己都唔清楚，不過我依然會努力，希望！我喺呢度再次多謝馬仔哥哥送呢隻MV畀我，喺呢度我將呢一首《交換愛情》MV送畀大家！Sarena李明蔚」

《蘋果》今日向馬仔了解Sarena目前的情況，他說：「我今日去咗探佢，佢希望我代佢同大家講聲，所以頭先喺佢個Facebook度叫我幫佢留言，同大家講佢身體情況的確係轉差，不過仍然繼續努力啦！希望大家為佢禱告啦！」除了馬仔外，亦有不少網民留言為她打氣：「明蔚，希望你無痛無苦的過每一天。加油！」、「辛苦了～明蔚姐姐請一定要加油，不要放棄！」、「心想雨過後總會有天晴……明蔚加油 ! 好好休息 ! 」

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