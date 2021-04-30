我不喜歡稱呼田啟文先生做田雞。一個追電影夢追了四十多年的男人，由臨時演員做到金像獎董事及香港電影工作者總會會長，見證着香港電影由萌芽到興盛再到衰落，卻從未離開或放棄過它，理應已值得我們尊崇。如果人生有四季，二十歲之前的田啟文都是冬天。

冬：入行的辛酸

「堅毅」二字，早刻劃在田啟文那張不算俊肖的臉上。13歲時看了一套《五毒天羅》被感動，立志要入娛樂圈，直至18歲跟朋友到麗的試鏡做臨記，索性辭去腸粉師傅一職，展開全職演藝生涯。被父親批評五大缺點：冇外形、讀書少、冇後台、冇受訓、要養家，卻無打擊他的鬥志，寧跟父親脫離關係，也要入演藝圈闖：「我連自己想做嘅嘢未做過就放棄，呢個係我唔甘心，亦都唔認同。」

為了瞓身入麗的，連睡袋都買埋，每天睡在冷氣房，有冷熱水，瞓醒起身便開工，甚是愜意。由於田啟文話頭醒尾，很快成為導演寵兒，甚吃得開。當時一個高級導演月薪2,800元，他卻有4,000元，只是他不愛應酬不埋堆，結果招至同行杯葛，返了半年便沒工開。由那刻開始，他意識到要在這行打滾，一定要有一門求生之道：「我不斷話畀自己知，危機感一定要好強。你一定要預定有最危難嘅時候，你能唔能夠翻到身。」於是，他開始學做幕後，由攝影、燈光、道具、服裝、化妝、小工、推車軌都做過，也奠定一個良好基礎。

春：認清電影路

在麗的做了三年，基本功也學得七七八八，田啟文決心到電影圈闖闖，便來了永佳影業，在太子始創中心的舊址返工。八十年代的電影製作公司，如新藝城、電影工作室、永佳等，都在這裏，樓下便是凱聲和麗聲戲院。「我記得《英雄本色》午夜場，呢度排隊圍咗兩個圈。由於我哋自己係公司人，撲到兩張飛就好有認同感同光榮感。」田啟文憶述說。

後來田啟文又到了嘉禾片場（現址為嘉峰臺）工作，開始接觸多些日本市場及海外市場，亦有幸見識到國際製作：「我喺度拍緊嘅時候，成龍、洪金寶都有啲國際嘅製作係喺呢度發生。89年就去咗幫徐克手，又玩咗人生入面嘅另一個歷程。」

夏：事業登高峰

田啟文先後在不同電影公司打滾，累積的經驗令他自覺得心應手，直至一天，他遇上生命中的貴人，令他意識自己其實並非真正了解甚麼是電影。這個人，當然就是周星馳。

1992年，田啟文來到永盛公司工作，在柯士甸的金屋大廈上班，遇上正在拍戲的周星馳。「我同周星馳喺三樓相遇，1996年佢自己開公司，叫我過去幫手，斗零人工冇講過，乜嘢待遇都冇傾過，就去佢公司。一做就做咗13年。」

認識周星馳後，田啟文開始不斷檢討，並意識到自己只停留在解決問題的層面，而並非提升價值的層次，「原來自己開頭引以為傲嘅，我其實係一個技術人員咋嘛。」於是，在星輝公司的日子裏，田啟文不斷找尋自己的位置，由拍《食神》、《行運一條龍》到《喜劇之王》慢慢提升價值，到《少林足球》終於知道自己有能力掌握到。「不過部戲係我人生入面最痛苦，亦都係最辛苦。因為又要管公司，又要睇住部戲，自己又要做演員。嗰刻我對自己要求，只要拍呢部戲唔死得呢，我應該冇問題嘅。」

除了無數的幕前演出，田啟文在背後推動香港電影發展更是不遺餘力，機緣際遇下，他成為了香港電影金像獎的董事，致力維護金像獎的制度，又為業界人士爭取權益和發聲渠道。「既然我哋有一個音樂獎項，但係冇一個配樂人嘅會。所以我極力去line up啲配樂人成埋一齊，然後成立一個會，補足咗金像獎嘅不足。」田啟文說。

秋：港片遇考驗

九七過後，香港電影先後經歷幾個低潮，盜版光碟、沙士、合拍片令人才流失，到最近的世紀疫情，令整個行業近乎癱瘓。無論前面幾多風雨，田啟文一直沒有離棄港片，只是默默做着自己認為對的事：「我喺香港電影度大，我受益於香港電影。所以自己有一樣唔知係儍勁定乜，好想培育年輕人。我自己做唔到皇帝，做個造王者又得唔得呀？」

另一方面，身為香港電影工作者總會前會長，田啟文一直跟政府溝通，希望在大磡村預留一個綠化區，讓年輕導演和熱愛電影的電影人聚在一起，振興電影業。「由曾蔭權時代傾到今日，希望下屆政府就有一個結果出現到。」

未來：是冬還是春？

近年常有人爭論香港電影已死的議題，田啟文認為偽命題本就不應花太多時間去思考，反而應該想想如何令它翻生：「我哋做影視行業嘅，個心喺唔喺度先？個鬥心喺唔喺度？你聽嗰啲人胡說八道，或者畀以前啲框架框死，點會有成長啫？」他深信香港電影會有另一個高峰，只是電影人首先不要計較個人得失，要團結去推動行業發展：「要去恢復香港電影係好難，但有日多兩個田啟文，或者多10個田啟文一齊嚟做貢獻，咁香港電影咪返嚟囉。」

後記：田啟文至今仍保存着當日入麗的時買的睡袋，他笑說或者到息影一日，會拿出來緬懷一番，「feel吓當日年輕陣除、團火仲喺唔喺到」。我深信，田先生對香港電影的堅持和熱情，必定可燃起更多追夢者的鬥志。

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