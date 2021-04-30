C AllStar四子曾一度單飛發展，事隔4年他們於今年初重組，早前推出合體後新歌《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》，原來他們不單止再次集合出歌，昨晚他們在陳志雲的網台節目《Stephen傾》中宣佈今年會開騷，之後在社交網正式宣佈︰「我哋開show喇，7月，紅館見，集合吧！」

過去一年肺炎疫情影響下，劉德華、楊千樺的演唱會都開不成，不過近日疫情稍為緩和，不時歌手陸續宣佈開騷，好像昨日就有黎明，而C AllStar相隔4年將會再在紅館開騷。其實去年是C AllStar出道十周年，可是疫情關係，未能舉行紀念音樂會，延至今年再實現。

在陳志雲的節目訪問中，志雲代fans問他們可否不要再分開？他們只表示暫時不會，之後On仔（陳健安）說︰「呢刻應承大家，今年啦！」當問到幾時開騷？何建曦則說︰「good idea，咁不如搞啦，近近哋唔好要大家等太耐，講得嗎？真係講得，咁就講啦，就係7月（邊一年？）梗係今年啦，過咗之後我哋又未必一齊。」之後On仔尊重宣佈︰「我哋C AllStar有個宣佈，嚟緊嘅2021年7月份，就係開我哋第三次紅館演唱會。」

其後陳志雲跟他們玩遊戲，寫出誰時最難相處？怎料SoulJase 和釗峰同樣有2票，SoulJase自言好爆冷還說︰「我唔覺得自己難相處。」而陳志雲指他問題就是不覺自己難相處就是難相處的原因。而On仔評釗峰，有很多心事，自他信佛後已有改善。怎料此時陳志雲指釗峰有新女友後，容易溝通，釗峰則說︰「我唔會再講感情事，講咗之後就分手，唔老黎我唔會再講。」陳志雲反駁他︰「係你之前喺我呢度講完之後，你放閃咗張相先分手。」之後陳志雲打完場表示，可能對方不適合他。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）