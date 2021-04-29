韓國型男孔劉新作《 複製人徐福 》成為熱話，近期他又忙於拍NETFLIX年度鉅作《 寂靜的大海 》。他早前戴上CHANEL(香奈兒)招牌J12腕表拍攝韓國時尚雜誌封面，帥氣有型令粉絲大為雀躍。

CHANEL今日正式宣佈，孔劉成為香奈兒韓國的珠寶鐘錶品牌大使。孔劉也透過官方宣佈表示，「我很高興、也非常榮幸能加入香奈兒。香奈兒歷史豐富、設計精緻，是世上最傳奇的經典品牌。」 孔劉今次成功加入CHANEL大使軍團，除了和BLACKPINK成員Jennie、桂綸鎂等同一家族，更因為金高恩已是CHANEL大使，令到這「鬼怪CP」有望再續前緣，在CHANEL未來計劃中合作。

陳法拉今年情人節為法籍老公Emmanuel Straschnov誕下女兒「小米妮」，忙於宣傳有份參演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》之餘，近日又帶住小女兒坐飛機外出拍攝，開啟其演員媽咪的生活，忙過不停。

陳法拉之前亦接受Giorgio Armani以支持女性為主題的《 CROSSROADS 》企劃，受訪談及自己經歷人生轉變期的感受，「在成長過程中，就算是我最瘋狂嘅夢中，我從來都沒有想過自己會成為演員。我爸爸一直以來都想我做圖書管理員， 因為佢覺得係好安全啦、 好穩定嘅工作啦，唔駛出去（曝）曬啦、去淋雨啦。其實老豆唔係好了解我, 其實我係一個幾大膽、同埋鐘意去探險嘅人。 」

她指自己向來獨立，任何重大決定都由自己決定，「我會自己靜一靜，問自己，其實我最想要嘅係乜嘢，然後就落決定。因為咁樣決定，我會更加負責任、更加為咗呢個決定去努力。就算我做了錯誤決定，這也是我和我經驗嘅一部分。」 她又指，因為媽咪在她小時侯就發現有腫瘤, 而婆婆亦曾患血癌，故對女性健康特別關注，希望有機會可多出一分力。

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