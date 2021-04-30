陳倩揚、李雨陽、方健儀及李麗珊等，今晚去到銅鑼灣，出席抗疫音樂電影《冬日浪漫》慈善首映禮。李雨陽現正為香港開電視醫療節目《fit開有條路》擔任主持，他透露之前投資兩間餐廳的他，因細女出世後家庭支出大，再加上餐廳每月蝕錢，故無奈退股，不過就未有因損手而嚇怕：「退股後再冇投資生意，因為家庭環境變化，partner都好包容體諒，畀我先退股。」

現時有一仔一女的李雨陽透露，母親節收到太太送一隻勞力士給他做母親節禮物，他笑說：「因為我而家身兼母職，湊屋企兩個小朋友，因為太太兩胎都係順產，我覺得生活上所有嘢都應該男士去做番，老婆就買隻錶畀我慶祝母親節，其實我哋會留返隻錶畀個仔，作為升學學費或者係18歲時候留念。」

同場的陳倩揚指最近忙於準備7月推出的新書，新書講解健康飲食減肥方法，她自豪說：「可以飽住肚成功減磅，我由2019年9月開始減，到而家減咗20、30磅，由以前63公斤而家減到49公斤，當然要配合做運動，七分飲食三分運動，自己之前喺facebook嘅群組而家有12萬人，好多人都取用我建議方法，成功減磅唔單止體重下降，最重要係令自己健康。」

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