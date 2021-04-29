李駿碩導演在2018年製作一部話題之作《翠絲》，是香港首部以跨性別為主題的電影，他憑此片獲提名金像獎新晉導演和最佳編劇。翌年，他再炮製一部根據真實事件改編的露宿者故事的電影《濁水漂流》，並於6月3日上映。李駿碩早前在西環接受《蘋果》專訪，他指故事藍本源於2012年通州街清場事件，開機拍攝時正值2019年社運期間，他透露每天開工都會上網留意這場「戰役」的情況！

李駿碩表示每日要與時間競賽，「例如我哋喺南昌街拍緊，製片、副導演周不時同我講『已經打到去界限街，我哋再唔走，TG、水炮車嚟㗎喎』，所以我好多時就一take過，好快就拍完，我哋拍咗19日，但好多日都係under，因為我哋走景嘅時候好緊張，會唔會遇到呢個『打仗』嘅情況，灣仔嗰日都好緊張，我哋喺區域法院門口拍，成個區域法院都係鐵門，當時係仲誇張，因為有時間性，我哋想講2012年嘅事。」李駿碩表示已向有關部門申請在灣仔區域法院外拍攝，由於在片中，露宿者居住地方是搭景而成，所以不能隨意拆卸再搭建，「當時所有港產片都停工，基本上得我呢部戲仲開，我係好痛苦咁拍，每日都睇連登，睇吓邊區發生咩事、有咩街景、點樣調配，睇吓點樣拍。」

新聞系畢業好多嘢想講

畢業於中大新聞系的李駿碩，當年以學生記者身份撰寫一篇以「家」為題材的新聞專題，因而對社區加深了認識，「我同同學去到深水埗通州街，同一班露宿者圍爐傾偈，講佢哋嘅生活，我哋報道嘅時候，佢哋已經入稟咗（食環署人員突擊掃蕩令露宿者家當盡失而打官司申請索償）。」露宿者不會抗拒被採訪？李駿碩說：「唔會，佢哋好習慣有人去探訪，一坐低就講晒成世人做過嘅嘢。當日發生咗一件事，有一位露宿者喺公廁入面過咗身，個受訪者話死者係特登，佢都想跟佢一齊去，但神父話自殺上唔到天堂。佢好容易講起最近發生咩事，啲嘢都係同吸毒有關，講吓感受，佢哋講嘢好隨機，到我第二次去，佢已經唔認得我，一來好多人去探訪，二來佢都唔清醒。」

拍攝這部電影，李駿碩表示有個重要的契機，「2017年我入行做編劇，當時我幫一位導演寫一個關於中醫嘅故事，所以我跟住呢位中醫再次去到深水埗通州街，佢係去義診，當時我發現成個社區有好大嘅分別，當初我2012年去，大家係席地而睡，但2017年發現佢哋起晒木屋，因為有呢個改變，我就想寫呢個劇本，關於呢個社群不斷被驅趕，佢哋就起木屋圍住自己，唔可以一嘢就清走我，與此同時，佢哋對呢個世界會有種敵意，所以我喺2018年上半年開始寫，2019年就開拍。」現時的通州街，已經被政府清空及封鎖。

放棄新聞工作，最後選擇入行做編劇、導演的李駿碩，他希望透過自己的作品，抒發自己眼見的一切事與物，他指自己成長在一個很多社運的時代，「讀新聞，對於真相、公義有一個好強烈嘅使命感，有好強烈嘅睇法。而我到而家嘅作品，好少將我自己攞出嚟講，因為有好多好急切嘅嘢我好想講，可能我每每喺角色入面滲入咗我自己嘅視角，亦都係我呢代新導演嘅傾向，因為我哋成長喺一個好多社運嘅時間。當我高考嗰年係高鐵嗰年，會考嗰年係皇后碼頭嗰年，中大一年級時候係反國教，中大二年級係HKTV冇開台，中大三年級係劉進圖被斬，到我畢業嗰年係佔中，每年我哋都係金鐘見，我哋同上一輩嘅成長好唔一樣，然後導致到我要講嘅嘢都係呢啲事，因為我喺呢個狀態下成長，所以同我生處嘅時代有關，其實我都好想講吓我嘅愛情，哈哈哈，但係呢個時候邊個想講談情說愛呢？」他指《濁》片不單止是講民生的故事，而是細說在群體中看出人性。

李麗珍似足片中人

《濁》片今次邀請金馬影帝吳鎮宇、謝君豪和影后李麗珍（珍妹）主演，李駿碩坦言在2019年看過珍妹一篇訪問，他說：「當時珍妹同記者講『我唔再出返嚟，我就等死，我唔想死，我唔想呢世人就咁完』，佢想出返嚟，佢希望佢有個將來，我對於呢個訪問好感動，珍妹就係『陳妹』（珍妹飾演的角色）呢個人，狀態係最似，坦白講，珍妹對比起鎮宇同豪哥，佢唔係一個好有技巧嘅演員，但佢有一種真摰嘅性情，所以佢最似『陳妹』，默默去希望有個改變，有劫後餘生嘅感覺，我覺得呢個角色好適合佢，而佢當年拍《千言萬語》都係呢啲類近嘅狀態，佢話當年都係跟導演意思去做，佢係嗰種唔理鏡頭喺邊佢就要做乜嘢嘅人，佢好活喺自己世界，但我諗返起同露宿者對話，我問A佢答咗E，講返一個圈先去返嗰個A位，珍妹係好有呢個狀態，哈哈哈，我唔好意思直接同佢講，而鎮宇睇個機位就知你想做乜，豪哥就有好結實嘅演技功架。」

提到吳鎮宇在片中乘搭渡輪時的對白「香港把X，嚟香港托X咩！」，李駿碩說：「我寫呢兩句對白又冇思考到咁遠，其實呢兩句對白，由一開始已經喺度，呢個角色喺呢一刻係好欷歔，佢坐完監出返呢個社會，已經係另一個世界，佢好耐冇見過深水埗以外嘅地方，佢望住維港，突然間好似身處喺另一個世界，因為佢印象中嘅維港唔係咁，所以佢講咗咁樣嘅說話。」

近年香港人愛看港產片，如《淪落人》、《翠絲》、《叔叔》、《逆流大叔》、《黃金花》、《點五步》等等，現時做新導演條路會否較易行？李駿碩說：「中間有一代係好困難，而家啱啱到40歲至50歲嗰10年，嗰代嘅新導演係好難去發聲，好難表達自己，好難喺一個啱啱大家想北上拍戲嘅時候搵到自己嘅聲音，最近喺香港電影節，聽到關錦鵬導演講80年代，當時佢嗰代人係一套接一套拍，佢都知道時代唔同咗，而家唔係片廠嘅制度，又冇咁多拍攝嘅機會，關錦鵬當年29歲拍《胭脂扣》，其實嗰代啲人都好年輕，係中間嗰代經歷咗一個好迷失嘅時間，令到我哋覺得而家有機會嘅要好好把握。」

場地：Campfire Collaborative Space

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