當大台努力以創意「抄巧」做節目時，ViuTV人氣節目《考有Feel》昨晚播尾二嗰集，今晚將播出「終極一戰」。MIRROR全員出動大戰ERROR，而早前被負面新聞影響嘅保錡亦有參與昨晚播出嗰集，同場仲有余逸思（Yoshi）、王頌茵（Kathy）和七仙羽師傅加入ERROR組幫忙。

第一輪「瘋味雪條」，ERROR成員扮晒借七師傅「法力」用天眼睇穿節目組用咩材料整雪條，分別估中有豆腐火腩、西多士、蝦餃、牛肉球、燒賣，如有神助，ERROR全程扮晒認真玩，玩到似模似樣，MIRROR成員姜濤更一度因七師傅法力「超準」而嚇到O晒嘴，原來事前193在茶水間見到主持Dixon份稿，Dixon用螢光筆highlight咗啲食物名，佢就用手機影低咗，因此，ERROR在第一局大獲全勝，獲得一張1000元支票。

到第二輪遊戲「跣上任務」，阿Dee知道要對MIRROR成員中最打得嘅Alton，阿Dee即跟ERROR經理人濟哥在錄影前整定一支白旗，隨時用嚟搖旗示意投降，當193質問二人點解覺得自己一定會輸，阿Dee笑稱同Alton玩好攰：「嗰種攰係你唔想再經歷多一次。」肥仔亦講明唔想同Alton比賽，Alton在賽前做咗一個拳術姿勢，阿Dee馬上搖白旗，做口形講「唔玩」，最終阿Dee都有努力去試吓吹蠟燭。

下一隊就係ERROR成員肥仔同MIRROR成員AK對戰，旁觀嘅姜濤忽然從場外撲向肥仔，以為可以阻止肥仔完成任務，不過肥仔掹力扯姜濤入場，姜濤不小心跣腳，被肥仔壓住，最終肥仔贏咗，事後小儀問到姜濤點解撲向肥仔，姜濤答：「錢！」Dixon更大笑：「你仲嫌賺唔夠呀？」姜濤即流露出招牌天然呆。到193對Jeremy，由於193顧住出茅招，最終Jeremy吹熄晒啲蠟燭。

輪到保錡出場，小儀問七師傅最支持邊一個，七師傅直言支持保錡，當大家以為七師傅講出窩心撐保錡嘅原因時，七師傅望向保錡說：「因為保錡唔輸得，佢輸咗…就攞唔到嗰1000蚊。」經過MIRROR同ERROR一番混戰，最終3比2，由MIRROR勝出，MIRROR接支票時，Alton發現支票下面有一行字寫住「扣除所有節目成本及行政費用，收益將撥捐《考有Feel》幕後團隊買飯盒及宵夜用途」，此事連主持人Edan都愕然表示不知情，更反問：「講真㗎！」Stanley就笑指節目組「自肥」，場面相當搞笑。

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