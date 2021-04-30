現在週末、假日都要留在香港，當然想發掘更多打卡好去處！一眾時尚品牌近日帶來不同的限定店，除了讓大家買到心頭好，更提供不一樣的體驗。

【Marni x Gary Kwok Flower Cafe】

Marni近日與本地著名花藝師Gary Kwok開設期間限定Marni x Gary Kwok Flower Café，設有一系列的花藝工作坊，鼓勵大家勇於發掘自己的創意。

店內也有一系列色彩繽紛、以人手製作的編織袋、購物袋，可與店內的限量花束一併購買，亦可單獨出售。同場備專屬的特調咖啡、輕食及甜品，無論是喜歡花藝，還是想嘆咖啡打卡，相信都可以滿足不同願望。

【Lane Crawford 概念店NEW WORLD5】

本地時裝名所Lane Crawford 在時代廣場開設嶄新概念店 NEW WORLD5，塑造五個藝術裝置空間，每個篇章都會帶來截然不同的風格和產品，包括鞋履、娛樂體驗，以至美容健康精選。

NEW WORLD5 的第一章 OFF WORLD，顧名思義帶你逃離地球，店內的裝置如像置身於一個無人跡的地底世界，時間靜止的新奇領域。店內匯聚精選的鞋履款式，包括今季大熱的Chunky Sandals，Jil Sander 皮革涼鞋或Balenciaga 運動涼鞋，也有Birkenstock x Toogood 的限定款式。

【Gucci Pin 期間限定店: BELOVED】

至於搞作多多的Gucci，亦推出新一輪Gucci Pin期間限定店企劃，靈感源自互動數碼地圖上標示位置的圖標。這次的限定店專為台Gucci Beloved經典摰愛系列而設，設計重現藝術品物流公司的幕後工作環境，擺放板條箱、包裝膠帶和防撞泡泡粒，綴以色彩繽紛的霓虹燈裝置，佈置未來感十足。

限定店除了提供一系列經典手袋，也有獨家袋款，Dionysus手袋、GG Marmont手袋及Gucci Horsebit 1955手袋一同換上綠色、藍色或紅色皮革新裝，配襯對比強烈的飾邊，變身玩味搶眼的新經典。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）