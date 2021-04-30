由《蘋果動新聞》舉辦的「第四屆最港電影大獎」頒獎典禮，經已圓滿結束，今年共頒發六個「堅毅精神獎」，分別由田啟文、顧定軒、趙善恆、黃子華、Sam哥以及關信輝奪得。

去年疫情肆虐，電影業首當其衝，關信輝執導的《熱血合唱團》上映五天便被迫停映，他縱使失落，但沒有自暴自棄，反而更積極籌備下一部戲，堅毅精神可嘉。獲獎後的他說：「我會好珍惜呢個獎，因為你哋嘅鼓勵，畀到我好大嘅力量同勇氣，繼續向前，繼續去奮鬥，繼續追求我嘅夢想。」

趙善恆執導的《一秒拳王》，同樣被疫情打亂了部署，幸好早前上映時創下了逆市奇蹟，堅持得到回報。恆仔得獎後說：「我覺得拍電影固然需要有一個意志力同埋堅持喺裏面，但堅毅精神，其實需要好多人都一齊有，咁個力量會更加大。我希望2021年大家可以繼續加油，繼續堅毅落去，因為我覺得香港𠵱家都好需要呢種力量。」

人稱Sam哥的梁成致，其拍攝的《極闘》系列雖然常被取笑，但他仍堅持拍下去，且一部比一部進步。自小飲香港電影奶水大，Sam哥認為香港電影有獨突味道，而這種味道沒有其他電影能取代：「呢個係加埋我好多嘅記憶，好多成長時嘅經歷。」他認為拍電影有沒有人支持不重要，最重要是自己能否堅持。他說：「世上面冇完美嘅劇本，只會有完美嘅action。最緊要係action，香港電影，action。」

將夢想轉化為行動，並非人人做到。追夢追了42年的田啟文，卻是真正的實踐者。13歲時看過《五毒天羅》，被女主角犧牲一幕感動，令他在之後也犧牲了42年光陰，為香港電影無私付出。田生在領獎時說：「確實我屋企人，我太太係犧牲咗好多一齊嘅相處時光，呢個係我自己對屋企人嘅虧欠。我覺得人永遠都有遺憾，希望呢個獎可以稍稍慰問番佢地，田啟文唔係走咗出嚟玩，佢係為咗個行業去付出。」田啟文記得當初入行時，父母不相信他能在行內站穩陣腳，令他更意識到相信年輕人的重要：「做人一定要有夢想，而呢個夢想正如我之前講，唔係貪慕虛榮，我係想做到一個記得自己，到有朝一日離開嘅時候，我冇後悔過為自己嘅人生事業去付出。」

這輩年輕人當中，顧定軒是令人眼前一亮的演員，不少港片都會見到他的踨影。他接過「堅毅精神獎」時淚如雨下：「好想多謝一直支持我嘅所有人，特別係呢幾年仍然 肯畀機會我嘅人，等我可以繼續參與香港電影。」Zeno亦提到近日經常睇港產片，每次都甚有感觸，好想自己有份參與：「因為港產片係我最熟悉嘅語言、我最熟悉嘅故事同埋文化。佢畀到我嘅親切感，係其他地方電影畀唔到我。最後，好想大家陪我一齊，繼續保護屬於我哋嘅電影。」

「第四屆最港電影大獎」頒獎典禮足本版可於《蘋果》YouTube 和《果燃台》收睇。

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