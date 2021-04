陳法拉在今年情人節公佈為法籍老公Emmanuel Straschnov誕下女兒「小米妮」,她忙於宣傳有份參演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)之餘,近日又帶住小女兒坐飛機外出拍攝,忙個不停。陳法拉之前亦參與Giorgio Armani以支持女性為主題的「Crossroads」企劃,談及自己經歷人生轉變期的感受:「在成長過程中,就算是我最瘋狂嘅夢中,我從來都沒有想過自己會成為演員。我爸爸一直以來都想我做圖書管理員, 因為佢覺得係好安全、 好穩定嘅工作,唔使出去曬啦、去淋雨啦。其實老竇唔係好了解我,其實我係一個幾大膽、同埋鍾意去探險嘅人。」

另外,陳法拉坦言因為媽咪在她小時候就發現有腫瘤,而婆婆亦曾患血癌,故對女性健康特別關注,希望有機會可多出一分力。

