倪晨曦（Elva）去年11月為從事金融業的丈夫吳嘉釗誕下囝囝Virgil後，升格為星媽KOL，頻頻在社交平台貼出她湊仔去沙灘的初體驗靚相，又和囝囝一齊做瑜伽，非常溫馨。Elva昨日在於尖沙嘴為時裝品牌新店擔任活動嘉賓，她笑說囝囝腳頭好，很旺她，自言疫情下停工多時，近日工作回升，希望繼續密密有工作。問到Elva可會考慮母子檔接job？她坦言：「睇吓乜嘢類型先，小朋友難控制，如果輕鬆嘅都唔抗拒，我唔想逼佢做我自己想做嘅嘢。」身形明顯豐滿不少的Elva，透露因餵人奶，上圍升了一cup，不過她卻沒有因為升cup而開心，反而期望「平坦」身材快些回歸，Elva說：「其實我唔係太鍾意𠵱家咁，因為之前習慣係瘦嘅，着咗啲衫上身好唔習慣，身形好似好怪咁。」

三代同慶母親節

下月９日是母親節，是Elva首次以母親身份過節，她指會和另一個媽咪、即奶奶一齊，三代人食飯慶祝，Elva笑言：「我會屈個仔同我食飯慶祝，寫好張卡幫佢打個指模上去當係佢送。我媽咪喺加拿大，到時會叫妹妹送束花畀媽咪，一齊視像慶祝。」她指未諗到想要乜嘢母親節禮物，有人提議追生一個BB當禮物，她即時笑住拒絕。Elva又指自己每次出外工作後，都會小心消毒才回家湊仔，每月檢測兩次，但就未打疫苗，Elva說：「都有諗過，但係我餵緊人奶，唔適合打住，因為會對身體有變化，始終都未打嘅。」

Jeffrey諗緊結婚

上周五剛度過23歲生日的混血模特兒魏浚笙（Jeffrey），因為高顏值，近年人氣急升，成為不少少女心目中的新男神，但他早已公開有女友Evelyn。Jeffrey早前生日和Evelyn拍拖慶祝，他說：「一齊都六年，簡簡單單就好。」Jeffrey於17歲已拍拖，早已視Evelyn為結婚對象，直言也有結婚打算：「都好想，𠵱家諗緊，不過我仲讀緊書，今年6月畢業再諗之後點。」Jeffrey又透露將開拍ViuTV的《膠戰2》，和27歲的女拍檔黃正宜再合作，但不怕女友呷醋。

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