網絡世代自主自我，敢於挑戰權威，不再相信舊有體制。近日在Netflix上架的新劇《人生闖蕩日記》（Why are you like this），六集短劇每集約30分鐘，明刀明槍以性別議題、同志平權、種族宗教為題，在寸嘴毒舌中探討身份政治，看似滿口道理但又不失自嘲意味。二十出頭的三位主角，正好說出新生代心聲，引發年輕人共鳴。

撰文：宣柏健

澳洲劇《人生闖蕩日記》（Why are you like this）

類型：處境喜劇 演員：Naomi Higgins、Wil King、Olivia Junkeer

由澳洲ABC電視台打造的劇集《人生闖蕩日記》，電視台相信要聆聽年輕人的想法，最直接了當的方法就是由他們來創作。為廣納新一代創作人才，電視台更進行短劇劇本徵集，最終資助二十隊入圍的創作團隊製作單元短劇，其後再選出四隊拍攝完整單季度短劇，而《Why are you like this》便正是脫穎而出的作品之一，並在今年初在澳洲播出。

好友埋班創作

劇本由Naomi Higgins、Humyara Mahbub及Mark Samual Bonanno聯手打造，Naomi Higgins更親身上陣飾演Penny一角。Naomi和Humyara本身是好朋友，故事靈感正是源自她們在現實中的親身經歷。Humyara是南亞裔第二代移民，正職是律師，但同時也是無限斜棟，不時繪畫插畫及參與文字創作，而Mark則是Naomi的男友，也是團隊中唯一正式擁有創作劇本經驗的成員。三人埋班之初，完全想不到如何開始寫處境喜劇，最後Mark決定向《宋飛正傳》（Seinfeld）取經，學習拿揑處境喜劇的節奏。

劇中三位好友初入職場，Penny與Mia（Olivia Junkeer飾）相識多年情同姊妹，但性格卻南轅北轍。Penny 凡事為人設想，希望成為大眾甜心，志願是做一個人見人愛的好人。Mia則剛好相反，本身是南亞裔移民後代兼雙性戀者，狂野奔放，處事從來忠於自我，懶理他人目光。

為膠而膠自嘲

第一集中Mia明明做事懶散兼甩轆，但她卻警告老闆沒有合理賠償就不能炒她，全因她是公司中唯一的有色人種兼回教徒，最終她雖然被炒，但也拿到本來不應該有的遣散費。Mia懂得利用自身的弱勢身份，為自己爭取最大權益，甚至因此而騎劫一切掩飾自己的問題，反觀Penny則過度追求政治正確，而變得神經質兼吹毛求疵，為膠而膠，Penny的室友Austin（Wil King飾）是徹徹底底的同志drama queen，自戀自我，卻一直不肯正視自己的情緒問題。

作為處境喜劇，三個角色的行徑當然放大誇張，但回頭一想，越來越荒誕崩壞的世界，才真的更失控瘋狂。劇中呈現當今年輕人過渡成為大人的迷惘與惶恐，既然未來充滿未知，倒不如好好活在當下，像三位主角般在虛無與悲觀中嬉笑怒罵，這才是新一代眼中的積極人生態度。