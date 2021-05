網絡世代自主自我,敢於挑戰權威,不再相信舊有體制。近日在Netflix上架的新劇《人生闖蕩日記》(Why are you like this),六集短劇每集約30分鐘,明刀明槍以性別議題、同志平權、種族宗教為題,在寸嘴毒舌中探討身份政治,看似滿口道理但又不失自嘲意味。二十出頭的三位主角,正好說出新生代心聲,引發年輕人共鳴。

撰文:宣柏健

澳洲劇《人生闖蕩日記》(Why are you like this)

類型:處境喜劇 演員:Naomi Higgins、Wil King、Olivia Junkeer

由澳洲ABC電視台打造的劇集《人生闖蕩日記》,電視台相信要聆聽年輕人的想法,最直接了當的方法就是由他們來創作。為廣納新一代創作人才,電視台更進行短劇劇本徵集,最終資助二十隊入圍的創作團隊製作單元短劇,其後再選出四隊拍攝完整單季度短劇,而《Why are you like this》便正是脫穎而出的作品之一,並在今年初在澳洲播出。

好友埋班創作

劇本由Naomi Higgins、Humyara Mahbub及Mark Samual Bonanno聯手打造,Naomi Higgins更親身上陣飾演Penny一角。Naomi和Humyara本身是好朋友,故事靈感正是源自她們在現實中的親身經歷。Humyara是南亞裔第二代移民,正職是律師,但同時也是無限斜棟,不時繪畫插畫及參與文字創作,而Mark則是Naomi的男友,也是團隊中唯一正式擁有創作劇本經驗的成員。三人埋班之初,完全想不到如何開始寫處境喜劇,最後Mark決定向《宋飛正傳》(Seinfeld)取經,學習拿揑處境喜劇的節奏。

劇中三位好友初入職場,Penny與Mia(Olivia Junkeer飾)相識多年情同姊妹,但性格卻南轅北轍。Penny 凡事為人設想,希望成為大眾甜心,志願是做一個人見人愛的好人。Mia則剛好相反,本身是南亞裔移民後代兼雙性戀者,狂野奔放,處事從來忠於自我,懶理他人目光。

為膠而膠自嘲

第一集中Mia明明做事懶散兼甩轆,但她卻警告老闆沒有合理賠償就不能炒她,全因她是公司中唯一的有色人種兼回教徒,最終她雖然被炒,但也拿到本來不應該有的遣散費。Mia懂得利用自身的弱勢身份,為自己爭取最大權益,甚至因此而騎劫一切掩飾自己的問題,反觀Penny則過度追求政治正確,而變得神經質兼吹毛求疵,為膠而膠,Penny的室友Austin(Wil King飾)是徹徹底底的同志drama queen,自戀自我,卻一直不肯正視自己的情緒問題。

作為處境喜劇,三個角色的行徑當然放大誇張,但回頭一想,越來越荒誕崩壞的世界,才真的更失控瘋狂。劇中呈現當今年輕人過渡成為大人的迷惘與惶恐,既然未來充滿未知,倒不如好好活在當下,像三位主角般在虛無與悲觀中嬉笑怒罵,這才是新一代眼中的積極人生態度。