林作早前與鍾培生宣佈將於9月舉行「百萬擂台戰」，沒有拳賽經驗的林作今天處男下海，於九龍灣參加「Energy Fight 2021第一回」拳賽。林作在賽前45分鐘與女友裕美一同到場，而鍾培生今日亦特地踩場睇林作，他更以「女友」來形容對方。林作今戰最終輸掉，鍾培生揚言感失望，更指9月「林鍾一戰」必勝無疑。

裁判批欠體育精神

林作在賽前信心十足，更揚言：「冇人比我對自己更有信心。」不過他未出賽已因超磅2KG而被扣2分，以負分上陣。比賽於3時05分開始，裁判向林作發出紅牌，指他未達磅被罰，旁述說：「不君子行為，欠缺體育精神。」

林作賽時似模似樣，不過依然被對手、19歲的黃明雋追擊，曾被打到頭套脫落，又跣腳跌低。林作比賽時不時作出打心口、舉高雙手等挑釁動作，在場觀眾也看不過眼大叫：「你俾人打緊呀林作！」、「打死佢！」而裕美則緊張得跪在地上觀賽，不時為男友加油打氣。林作與黃明雋打了3回合後打成平手，最後在extra round以3比0比數落敗。

鍾培生暗寸林作挑機但打輸

鍾培生看完林作賽事後，表明不會跟林作合照，他說：「今日嚟係想睇佢贏，不過結果都唔係咁差。上得擂台都值得尊重，睇得出佢係有練過，希望佢9月唔好俾我打死。」鍾培生對林作在短時間學到這麼多，算是不錯錯，亦希望對方繼續進步。

鍾培生直言來踩場是為了解對手，他讚林作有勇氣，不過技巧要再進步，提議他應該找向師傅當軍師。問到林作經常挑釁對手，鍾培生說：「呢啲動作冇問題嘅，但前題係要贏，我都成日做，每次都贏。」

林作辯稱留力

林作賽後繼續囂張本色，指對手年紀輕，自己放鬆腳步，並只出了一成力。林作又笑指鍾培生稱他「女友」，是因為鍾培生對他一見鍾情，懷疑鍾培生是雙性戀，但對方來支持也令他感動。至於台上太輕挑被觀眾喝倒采叫：「打死佢！」，林作說：「其實鍾培生喺11點搵人嚟派錢，貼咗幾百蚊喺觀眾啲凳下面，寫咗張字條，但係頭先走時大家都攬住我，收錢做人係咁。」

提到宣布extra round加兩分鐘賽事，鍾培生表現興奮，林作說：「佢一直為我興奮，所以佢先出咁貴，我喺佢心目中值100萬，連我阿媽心目中都冇值咁多。」

對於今次賽事，林作母親會擔心嗎？林作謂母親只會匯報每日行程及只顧着大陸的生意，只會風花雪月，又指30年來母親也從來沒有關心過自己。

裕美稱被林作壓到梳化裂開

裕美賽前她對男友信心爆棚，她指黃明雋身形比林作還細粒，又謂驚林作會打傷對方。裕美直言男友近月的努力打動了她，她稱平常會在家跟林作練習，而林作不夠她打，她說：「女人打起上嚟幾狼㗎！我又會出爪，專摑佢塊面嘅，仲試過喺梳化壓喺我身上面，搞到張梳化裂開（分開）咗一半。」

裕美又謂期待男友9月跟鍾培生一戰，問她怕男友被打面嗎？裕美說：「阿作而家身形吸引，樣就一般，平時都好少望佢個樣，不過我都好期待9月一戰，鍾培生更加唔靚仔啦！」

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