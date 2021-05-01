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由韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，將於今日播出第19集，並於明日大結局，香港劇迷可於Netflix追看新一集。

上集劇情講到宋仲基設計令澤演入獄，而於率先公開的預告中，見到澤演出獄後去了找全汝彬，之後宋仲基用沾滿鮮血的手拎起耳環，令人好奇全汝彬是否陷危機。

迷上劇組成員

對於劇集將於明日大結局，宋仲基表示：「每次拍攝的時候，我都希望這部作品不要結束，現在已經到了最後一集了。《Vincenzo》講述的是一名意大利男子與特殊的人相遇的故事。就像電視劇內容一樣，我個人也是以陌生的心態開始拍攝的，最後深深地迷上了這部作品和劇組成員們。如果沒有觀眾給予愛和支持，就不會有這種幸福感，直到最後一集也請大家多多支持。 如果《Vincenzo》成為大家疲憊日常生活的一根稻草，那就再好不過了，謝謝大家。」

二人疑正式拍拖

全汝彬亦感謝觀眾的支持，表示：「能夠以洪車瑛（劇中角色）的身份生活，真是非常激動。」而今次挑戰演反派的澤演就表示：「拍攝的過程中學到了很多東西，這讓我明白了許多前輩和工作人員為了製作這部作品付出了多大的努力。和《Vincenzo》一起度過的8個月時間，似乎很難忘記。」

而於劇組公開的宋仲基及全汝彬的個人照中，見到二人都穿上黑色禮服，同樣置身一個白色佈置的室內，有劇迷就好奇是否暗示二人會正式約會，成為戀人大團圓結局。

用本名送禮

另外，宋仲基的前妻宋慧喬近日忙於拍攝SBS新劇《現在分手中》，她今日在IG即時動態上載照片，並答謝老友劉仁亞送到拍攝現場的在咖啡車。咖啡車上寫道：「我愛你。 宋慧喬，祝你萬壽無疆！嚴弘植（劉亞仁本名）夢想。」

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