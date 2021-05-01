玄學家麥玲玲除了幫人睇風水算命外，表演慾極強的她，亦間中客串電影和劇集，而在過往的演出中，麥玲玲大部份角色都是扮演專業人士，但近日在TVB新劇中，她卻有180度轉變，穿上黑色套裝的她，要收起招牌笑容扮演江湖大家姐，在剛出街的預告中，麥玲玲更拍枱及拋出一句經典對白「我一定要班仆街冇運行」，霸氣十足。

除了角色有新突破，麥玲玲今次亦出動過千萬私伙首飾、Hermès手袋拍劇，當中有多個鱷魚皮Hermès手袋，另外亦有Hermès鑽石手鈪、卡地亞鑽錶和鑽戒，最誇張的一件私伙「道具」，竟然是一隻有十卡D色過千萬鑽戒，驚人行頭絕對嚇親人。對於帶千萬私伙行頭拍劇，麥玲玲回應說：「因為呢個角色戲份比較重，係一個富豪級嘅江湖大家姐，咁行頭當然要有返咁上下先襯到個身份，哈哈。其實當初拍劇都擔心走嗰陣有冇執漏一、兩件，所以事先都要mark低帶過啲咩去場地。」問到有否買保險和請保鑣跟場睇實？麥玲玲笑說：「咁又冇，只係每次臨走都要數返齊啱數先走得。」

搵蝦頭教路

除了有十足行頭，麥玲玲亦有在角色演繹方面下苦功。她說：「以往我做親嘅角色，唔係校長就係心理醫生，今次做大家姐呢個角色對自己嚟講係一個挑戰，要做到有霸氣，表情、語氣同舉手投足都要train吓。平時我鍾意笑，但呢套劇就唔可以有咁多笑容，所以之前自己都揣摩咗好耐，我仲搵咗蝦頭（楊詩敏）幫手教我做戲，佢好好，逐句逐句對白錄畀我教我，所以真係好多謝佢。」

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