陳蕊蕊今日在尖沙嘴一商場內擺檔，除了宣傳亞洲美人魚選舉外，也賣水晶及健康食品。持續多時的疫情，令她很多工作也要延期。由2019年開辦的美人魚選舉，去年停辧，她指今年要視乎情況再決定是否舉行。

陳蕊蕊又提到，跟電競公司合作的微電影廣告亦受疫情影響而停拍，她希望快通關可飛往台灣完成手頭上工作。陳蕊蕊樂觀地希望6月通關，被問是否已打疫苗？她說：「而家諗緊，本來想唔打，因為見情況好似唔係咁穩定，有啲人打完有問題，但如果要去其他地方要先打疫苗嘅話都會打嘅，我身體健康應該OK嘅。」

姜大衞兒子拒靠父幹

姜大衞的兒子姜卓文（細John）到場支持老友，近來正拍攝大台劇集，承認父親有穿針引線造就機會，但自己不想只靠父幹：「我同導演係friend，雖然我有咁嘅家庭背景，但都係要casting。」細John稱現時是自由身，他透露大台有跟他洽談經理人合約，但因為他想有更大自由度工作；姐夫曹永廉也支持他的選擇，父親經常畀不少意見：「佢叫我鍾意做就做，盡量多工作拎經驗，將來有工作機會就把握到。」

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