韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，去年7月在網上控訴10年以來一直遭隊長智珉欺凌，飽受抑鬱症及恐慌症困擾的她先後三度自殘，日前她疑再度情緒失控及上載自殘照，令fans非常擔憂。

強調冇躁鬱症

今早珉娥再於IG發長文控訴網民，表示：「適可而止吧，煩死了，瘋子，突然覺得申智珉現在看起來很可憐，我反而知道，越是這樣，對我不好的眼光和不好的話就越嚴重。我本來是個開朗愛笑的人，沒有瘋過。事實上，現在檢查結果也只是抑鬱症數值非常高，並沒有出現躁鬱症、精神分裂症等症狀，只是有社會焦慮症、對人忌避症、恐慌症、恐慌發作、抑鬱症。」

兩次試圖自殺

珉娥透露：「我從小就要當家長，當父親的角色，因為下了決心，做了各種兼職，經歷了很多困難的事情。但是不管怎麼樣都要準備生活費，堅強地生活到現在，完全感覺不到後悔和痛苦，像爸爸一樣精神也很堅強，這樣的我，從17歲到27歲為止，莫名其妙地每天接受受傷的行動和說話的表情，20歲出頭開始堅持不懈的努力。而且為了不被人抓住把柄，比別人更努力的話，總有一天姐姐也會喜歡我吧？現在回想，為甚麼要勉強吃藥，一直忍着，26歲的時候越來越到界限了，試圖自殺，從合約到期前開始收集幾百粒安眠藥，嘗試了兩次，結果只是精神失常了幾天而已，活得很好。」

成員做旁觀者

珉娥亦提到被欺凌10年一事：「不知道經歷了多麼荒唐的教訓和折磨，那10年不會從記憶中消失，經常在身邊的成員中，除了一個朋友，沒有一個人為我說話，還有一個像我一樣的受害者，但不知道會不會作證。這就是全部，但我從來沒有打架，也沒有得到過像樣的道歉。雖然聽到過『對不起』這樣的話，但是對方表示全都不記得了。」

珉娥表示：「我至今還夢見那個人，吃的藥越來越多，不管是自殘還是試圖自殺，我為甚麼會變成這樣呢？」珉娥又透露想跟智珉見面：「甚麼極端的選擇，或者三日自殘一次，不是對方的身體，而是我的身體，我的家人、周圍的人也擔心，為甚麼這樣呢？只是委屈的時候沒有解壓的地方，所有的慾望都消失了很久了，不管做甚麼都會流淚，每天這樣地感受着，活着也好，死了也好，其實恐懼也消失了。但是真的想見她一次，不管是對話還是和解，吵架還是接受道歉，都想和她好好見面。10年不是短的時間，你們再怎麼理解，既是當事人又是受害者，要一輩子記住，要放棄自己喜歡的夢想，要離開的時候的心情，和我為甚麼這樣活着，要是沒有經歷現在的心情是絕對不知道的。」

孫娜恩晒合照

另一女團、上周一才迎來出道10周年紀念的A Pink，當中27歲成員孫娜恩因合約到期而離開公司，但強調組合不會解散。孫娜恩今日於IG發文表示，她經過了10年歲月逐漸成長，也因為一直獲得愛與支持才能成為現在的她，除了感謝fans，也向A Pink成員與公司工作人員真心致上謝意。對於不續約一事，孫娜恩透露是和成員以及公司職員慎重討論後作出的決定：「暫時先在各自的位置，但每個人不論何時都是相同心意，未來再次相聚時也會以A Pink展現更好的樣貌，希望大家未來也能支持更加閃耀的A Pink。」孫娜恩亦公開同事歡送她的合照，透露她跟同事之間的好感情。

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