傅明憲近年迷上潛水攝影，足跡遍佈各地，她在哥斯達黎加所拍攝的一幅巨型鎚頭鯊照片，去年於專業海洋照片比賽《地球的海洋照片大賽》得到優秀奬。今年比賽結果公佈，她再次成功得獎，更打孖上連得兩獎。

傅明憲以一幅鯨鯊的正面開口相片，得到公開組別的入圍獎。「好開心，因為上次係入門組別，今次係公開組，好多大師、高手參加，」她指照片拍於去年一月疫情大爆發之前，嗰次響馬爾代夫，嗰日其實都瞓咗覺，突然噹噹噹噹聲響，話有鯨鯊響船尾，嘩！即刻個人跳起身，拎起相機、拎gear，潛水衣都無着，就咁著件泳衣個人都未醒就跳落水。她指過去影過兩次鯨鯊，都是背面，今次向到正面，更清晰見到鯨鯊開口後的上齶，「好好彩囉，因為呢啲情況，無得構圖只能夠執生。」傅明憲更為相片起名為《Smile Forever》。

另一張她在南極拍的企鵝照，似足kiss kiss樣子十分溫暖可愛，就得到另一個組別獎項。連續兩年得獎，但就因疫情無法參加頒獎禮及展覽，「係呀，佢地有寄返張獎狀畀我，冇法子啦。」她謂仍未儲夠相開海底攝影展，但之前有幾幅作品就捐了給好友趙式芝作慈善拍賣，為Faith in Love基金籌款。

傅明憲除了潛水，近期亦愛上攀石，她由最初去草原拍攝野生動物，到2017年因愛上潛水而正式學海底攝影，地平線上、線下的生物都影過，下一步可會是影天上的飛鳥？「影雀仔又係另一門學問，雀仔飛得好快，快門呀各樣都要重新學習，一步步嚟啦。其實，響大自然影動物，邊一樣動物都好，我諗最緊要係耐性同運氣，技術可以學，但真係要睇好唔好彩。」

神秘的海洋生物，經常為她帶來驚喜。

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