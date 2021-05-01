樂壇天后「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）上月宣佈與訂婚兩年的前棒球巨星未婚夫A-Rod（Alex Rodriguez）分手兼解除婚約，結束4年情。曾經與荷李活男星班亞弗力（Ben Affleck）訂婚的她，近日被爆頻頻與班亞弗力見面，兩人疑似翻撻。

珍妮花上月中宣佈解除婚約後，月底又傳出A-Rod專程飛到洛杉磯箍煲，不過珍妮花卻堅持向前看。話口未完，昨日又再爆出珍妮花的另一位前未婚夫班亞弗力近日多次到訪珍妮花位於加州的寓所，他還登上被指是珍妮花擁有的白色座駕，接送他到其住處。雖然兩人尚未被影到孖住現身，但就有知情人爆料指：「保安在寓所附近接班亞弗力，然後兩人在寓所內共度數小時。」據悉，自從珍妮花在多明尼加拍完電影《Shotgun Wedding》後返回洛杉磯，班亞弗力已先後三次上門找珍妮花，不過亦有人指兩人在分手後一直都是朋友。早前有報道指，珍妮花於上月23日與A-Rod在酒店密會共聚晚餐，而班亞弗力於22日亦曾現身於同一酒店。到了28日，有人聲稱目睹班亞弗力從珍妮花的寓所步出，到翌日早上他就被影到登上一輛白色房車直駛到珍妮花的寓所，逗留三個半小時才返回酒店。

班亞弗力與珍妮花於2002年訂婚，但到翌年卻押後婚禮，及後於2004年1月分手，珍妮花曾表示與班亞弗力分手可能是她最大的打擊。班亞弗力早前與《007：生死有時》（No Time to Die）「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）因拍戲而撻着，去年底更決定同居，但到今年1月就火速分開。班亞弗力和珍妮花的發言人暫時未有就翻撻傳聞回覆。

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