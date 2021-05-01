昨日是人氣男神姜濤22歲生日，忠實姜糖早在4月起展開各種鋪天蓋地式慶祝宣傳，包括豪花過百萬在鬧巿燈箱及電車車身、電車站落大型廣告，各大景點更成為姜糖打卡熱點。泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》（I Told Sunset About You）的主角「PP」Krit Amnuaydechkorn（林禕凱）跟姜濤同年同月出生，昨日也獲fans大力支持，同樣在大銀幕、交通工具等落廣告祝賀偶像生日。

兩位年輕偶像都得到fans下重本支持，原來昨日還是「英文人生教練」馬米高的生日，他先後在IG貼出相關慶祝照片，雖然受歡迎程度遠比不上姜濤和Krit Amnuaydechkorn，但一樣有巴士及大厦大型廣告，不過全部都是合成圖片，不用大費周章出錢出力製作，圖中馬米高每張照片都是開胸騷肌露兩點，以玩嘢搞笑為題。其中一張巴士廣告圖片目的地寫上「青山醫院」，另一張在夜景之下，馬米高上身赤裸登陸一座頂層燈箱有「震蛋」字眼之下，祝賀他生日快樂。馬米高貼圖寫上「所有米粉嘅心意我都收到，今年生日真係好開心，I love all of you.」及「謝謝大家為我做的一切，我都有看到。」一班「米粉」紛紛送上祝賀，網民留言笑爆又讚P圖十份相似，震蛋下面有個馬米高成為笑料之一。

之後馬米高再上載與兩女一男共餐片段，在IG稱舉行小型聚會留言，「mini fan gathering X birthday party. 粉絲通常怕醜，需要個偶像主動啲。」他在頭頂還P上「男神生日快樂」，之後兩位女性朋友坐在兩旁，他隨即扮左擁右抱作狀嘟嘴錫錫二人。

馬米高是馬蹄露的姪仔，畢業於嶺南大學英文系學士，擁有中學英文教師資格，畢業後做過空少，亦曾當中學老師，又任職過國家地理頻道為節目配音，2012年底成為無綫電視演員，參演過多部劇集做閒角。2年前他跳出大台自立門戶做YouTuber，以輕鬆幽默手法談及生活及英文常見錯誤。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）